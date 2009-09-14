Türk Telekom kredi sözleşmesi imzalandı

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|Türk Telekomünikasyon A.Ş, 380 milyon dolar tutarına kadar 1
yılı geri ödemesiz toplam 9,5 yıl vadeli kredi kullanılması için kredi
sözleşmesi imzaladı.
Türk Telekom'un Kamuyu
Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirket ile ilgili
taraflar arasında Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş'den alınacak mal
ve hizmetlerin finansmanı amacıyla, İsveç Kredi Garanti Kuruluşu EKN sigortası
kapsamında ABN Amro Bank N.V, BNP Paribas ve ING Bank N.V aracılığı ile toplamda
380 milyon dolar tutarına kadar 1 yılı geri ödemesiz toplam 9,5 yıl vadeli kredi
kullanılması için bir kredi sözleşmesi imzalandığı
bildirildi.