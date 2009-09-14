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Ekonomi

Türk Telekom kredi sözleşmesi imzalandı

14 Eylül 2009 14:24

Türk Telekomünikasyon A.Ş, 380 milyon dolar tutarına kadar 1 yılı geri ödemesiz toplam 9,5 yıl vadeli kredi kullanılması için kredi sözleşmesi imzaladı.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamasında, şirket ile ilgili taraflar arasında Ericsson AB ve Ericsson Telekomünikasyon A.Ş'den alınacak mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla, İsveç Kredi Garanti Kuruluşu EKN sigortası kapsamında ABN Amro Bank N.V, BNP Paribas ve ING Bank N.V aracılığı ile toplamda 380 milyon dolar tutarına kadar 1 yılı geri ödemesiz toplam 9,5 yıl vadeli kredi kullanılması için bir kredi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

 

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