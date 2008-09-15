Türk Telekom İtalya'da coştu



Yeni sezon hazırlıklarını İtalya'da sürdüren Beko Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Rusya'nın Vladivostok takımını 86-70'lik skorla rahat yenmeyi başardı.





Ankara'daki çalışmalardan sonra İtalya'da sezona hazırlanan Türk Telekom, Rus Vladivostok takımını 86-70 mağlup etti.



Asim Pars'ın savunma ve ribauntlarda çok etkili olduğu karşılaşmada, hücumda Serkan Erdoğan, Michael Wright ve Erwin Dudley ürettikleri sayılarla skoru belirledi.



Sporcularının gösterdiği performanstan memnun olan antrenör Ercüment Sunter, ''Bormio'da geçirdiğimiz dönem takımın uyumunu sağlamak açısından büyük önem taşıyor. Amacımız burada yaptığımız antrenmanlar ve oynadığımız maçlar ile fiziksel olarak hazır hale gelmek. İtalya'daki maçlarda 12 oyuncumuza da eşit şans vermeye çalışıyoruz. Böylece 20-21 Eylül tarihlerinde oynayacağımız turnuva e 27-28 Eylül'de TT Ankara Cup turnuvalarında daha hazır hale geleceğiz. Hedefimiz sezona Cumhurbaşkanlığı kupasıyla başlamak'' dedi.



Öte yandan, A Milli Bayan Takımı'nda yardımcı antrenörlük ve Genç Milli Bayan Takımı'nda da baş antrenörlük görevlerinde bulunan, bayan basketbolunun gelişiminde önemli katkıları olan, son olarak da TED Ankara Kolejliler Yönetim Kurulu Basketbol Danışmanlığı görevini yürüten antrenör Mustafa Erkoç'un, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesi Türk Telekom kafilesini yasa boğdu.

