-TÜRK TELEKOM İLK GALİBİYETİNİ ALDI LIEGE (A.A) - 14.12.2010 - Basketbolda EuroChallange Cup'ta 5. maçında Türk Telekom, Belcagom Liege'i 83-79 yenerek, D Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada ilk basketi Türk Telekom, Stiesma ile bulurken ev sahibi ekip Jenkins'in attığı basketle beraberliği yakaladı. Jenkins'in 3 sayı çizgisinin dışından attığı basketle farkı 3'e çıkaran Belgacom Liege'e, Türk Telekom Ceyhun'un 3'lüğü ile cevap verdi ve maçın ilk 4. dakikasına ev sahibi ekibin 7-5 üstünlüğü ile girildi. Karşılıklı boş hücumların ardından Stipanovic ve Bozeman ile basketler bulan Belgacom Liege, ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı. 2. periyotta Fatih ve Stiesma ile basketler bulan Türk Telekom, Yunus'un attığı 3 sayılık basketle çeyreğin 4. dakikası biterken farkı 3 sayıya kadar indirdi: 26-23. Bozeman-Collete işbirliği ile boyalı alanı iyi kullanan ev sahibi ekip, 2. periyodun ilk 5 dakikası tamamlanırken 33-23 ile farkı 10 sayıya çıkardı. Dış atışlardan sayı üretmeye çalışan Türk Telekom, Wesson ile de boyalı alanı kullanarak basket bulmaya çalışsa da dakika alan oyuncularından sadece Troisfontaines'in basket bulamadığı Belgacom Liege, 10 sayılık farkı korudu ve maçın ilk yarısı, 41-31 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın 2. yarısına Rasim-Wesson ikilisinin skorer oyunuyla etkili başlayan Türk Telekom, savunmasında da rakibini kötü şuta zorladı ve oyundaki dengeyi yakaladı. Çeyreğin ilk dakikalarında bu iki oyuncuyla farkı azaltan lacivert-beyazlılar, yakaladığı 15-5'lik seriyle 25. dakika içinde skoru beraberliğe taşıdı: 46-46. Sert savunma-hızlı hücum anlayışıyla oynayan Türk Telekom, Ceyhun'un serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 28. dakika içinde skoru 51-50'ye getirerek, maçta ilk kez öne geçti. Çeyreğin sonlarına doğru Mehmet'in iyi oyunuyla istediği taktiği sahaya yansıtan ve Ceyhun ile hızlı hücumlardan sayılar bulmaya devam eden Türk Telekom, maçın son periyoduna 59-52 önde girdi. Final periyodundaki ilk sayılarını maçın etkili ismi Ceyhun ile bulan Türk Telekom, rakip takımda Jenkins'in serbest atışlardan ürettiği sayılara rağmen 33. dakikaya 64-56 önde girdi. Ev sahibi takımın hücumda ve savunmada sorun yaşadığı oyunun bu bölümünde sayı üretmeye devam eden Türk Telekom, Becirovic'in 3 sayılık basketiyle 35. dakika içinde aradaki farkı çift hanelere taşıdı: 69-59. Bu dakikanın ardından toparlanmaya başlayan Belgacom Liege, Bozeman ile pota altından sayılar buldu ve farkın açılmasını engelledi. Muya'nın sayılarına, Simpson ile karşılık veren Türk Telekom, 37. dakikada 74-68'lik skorla oyundaki üstünlüğünü sürdürdü. Oldukça çekişmeli geçen maçın son bölümünde hücumda kontrolü elinden bırakmayan lacivert-beyazlılar, Gillet-Collet ikilisinin 3 sayılık basketlerine engel olamasa da karşılaşmayı 83-79 kazanmayı başardı. Salon: Country Holl Hakemler: Marco Giansanti xx, Johann Jeanneu xx, Chris Dodds xx Belgacom Liege: Troisfontaines x, Hockins x, Jenkins xx, Stipanovic xx, Griffin xx, Bozeman xx, Collete xxx, Muya xxx, Gillet xx, Matella x, Papac x Türk Telekom: Wesson xx, Mehmet xxx, Yunus xx, Stiemsma xxx, Ceyhun xxx, Becirovic xxx, Schaffartzık xx, Rasim xx, Fatih x, Simpson x, Adem x 1. periyot: 21-16 Devre: 41-31 3. periyot: 52-59