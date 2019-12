-TÜRK TELEKOM, GeSI'YE ÜYE OLDU İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Türk Telekom, sektörde enerjinin verimli kullanılması için çalışan ve kar amacı gütmeyen Global Çevresel-Sürdürülebilirlilik Girişimi (GeSI) üyesi olduğunu bildirdi. Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak hedefiyle ürün ve hizmet geliştiren şirketin, bilgi ve iletişim teknolojisi (The Information and Communications Technology-ICT) sektöründe enerjinin verimli kullanılması için çalışan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan GeSI'ye üye olduğu duyuruldu. Türk Telekom, GeSI'ye üye olan ilk Türk şirketi olduğu vurgulanan açıklamada, iklim değişimini önlemek amacıyla ICT sektörünün gücünden yararlanmayı hedefleyen GeSI'nin üyeleri arasında Microsoft, British Telecom, HP, Nokia, Ericcson, Cisco gibi şirketlerin bulunduğu hatırlatıldı. Türk Telekom'un, GeSI çatısı altında faaliyet gösteren Enerji Verimliliği Çalışma Grubu faaliyetleri kapsamında enerji ve IT ekipmanlarının verimli kullanılması için diğer üyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamaya göre, GeSI, 2001 yılında AB milenyum hedefleri doğrultusunda Brüksel'de kuruldu. Dünya çapındaki enformasyon ve haberleşme şirketleri ile e-sürdürülebilirlik için global ortaklık sağlayan GeSI, endüstriye yön veren ‏elektronik üreticiler, operatörler ve bölgesel kuruluşların işbirliğinin sağlanmasını amaçlıyor. GeSI'nin amaçları arasında ICT endüstrisindeki üye sayısını artırmak, üye firmaların çevre ve sosyal duyarlılıkları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek bulunuyor. Ayrıca sağlık risklerinin azaltımı ve sıfır atık hedefi doğrultusunda enerji minimizasyonu alanlarında çalışan GeSI, daha az kaynak kullanımına yönelik ürünlere öncülük etmek, endüstrinin negatif etkilerinin iyileştirilmesi ve insanların bu konudaki haklarının anlaşılması için projeler üretiyor.