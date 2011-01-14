-TÜRK TELEKOM ARENA'YA GÖRKEMLİ AÇILIŞ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Galatasaray'ın, bu sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynayacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın resmi açılışı yarın yapılacak. Stat açılışında Galatasaray ile Hollanda'nın Ajax takımları saat 20.45'te başlayacak özel maçta karşı karşıya gelecek. Toplam 52 bin 647 seyirci seyirci kapasitesi, 190 metre eni, 228 metre boyu ile dünyanın sayılı statları arasında yer alan Türk Telekom Arena, aynı zamanda Türkiye'nin en teknolojik ve özgün spor komplekslerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kulüp başkanı Adnan Polat'ın, ''FIFA ve UEFA'nın 2016 kriterlerine sahip stat'' diye nitelendirdiği Türk Telekom Arena'nın toplam 4 bin 500 araç kapasiteli otoparkı bulunuyor. Türk Telekom Arena'da ayrıca özel VIP girişleri, yeme içme hizmetlerinin dahil olduğu VIP salonları, loca-VIP koltuklara özel olarak ayrılmış stat içi otopark alanları, özel giriş yolları, stat girişi öncesi araç bırakma alanları gibi birçok özel hizmet sunuluyor. Yeni statta 3. ve 4. katlarda satışa sunulan 6, 8, 10, 12, 15 ve 18 kişilik olmak üzere toplam 157 loca ve 4 bin 845 adet VIP koltuk bulunuyor. Türk Telekom Arena'nın mimari kalitesi, kullanılan üstün teknik formu, karakteri ve estetik özellikleriyle dünya mimarisinde ulaşılan en üst seviyeyi temsil ediyor. -TEPE ÜZERİNE YAPILAN STAT- Dünyadaki çoğu örneğin tersine düz arazi yerine Seyrantepe'nin engebeli arazisi üzerine tepede konumlanması, stadın estetik görünümünü daha da güçlendiriyor. Engebeli arazinin yol açtığı güçlüklerin en ileri teknik uygulamalarla aşıldığı mimari yapı, bu özelliğiyle de dünyanın özel projeleri arasında yer alıyor. Türk Telekom Arena'nın loca ve koltuklarının konumları eşsiz bir görüş açısıyla her maç deneyiminin bir görsel şölene dönüşmesini sağlıyor. Dünyaca ünlü mimar Mete Arat'ın proje mimarlığını yaptığı Türk Telekom Arena, tasarımından işletmesine, ulaşımından ve teknolojik altyapısına kadar daha önce Türkiye'de görülmemiş olan bir anlayışla inşa edildi. -BAŞBAKAN ERDOĞAN DA KATILACAK- Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın görkemli açılış törenine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kulüp yönetimi tarafından, stadın yapımı ve tamamlanması aşamalarında büyük desteği bulunduğu defalarca vurgulanan Başbakan Erdoğan, açılış gecesinde de sarı-kırmızılı camiayı yalnız bırakmayacak. -GÖSTERİLERDE ASLAN KONSEPTİ- Toplam 560 kişinin çalıştığı Türk Telekom Arena açılışında düzenlenecek gösteriler saat 18.00'de başlayacak. Gösteriler, Galatasaray'ın bu güne kadar Ali Sami Yen Stadı'ndaki başarılarını simgeleyen ögelerle süslenecek. Galatasaray'ın sembolü olan ''aslan'' konsepti üzerinden yola çıkılarak hazırlanan multimedya efektleri sahaya yansıtılacak. Türk Telekom Arena üzerine hegzagon ekran kurularak, gösterilerin tamamı hem yeşil çim üzerine yapılacak ekrana yansıtılacak hem de bu ekranda gösterilecek. Gösteriler için hazırlanan yaklaşık 2 metre çapındaki davullar şovun önemli bir parçası olarak saha ortasında multimedya efektlerin desteğiyle kullanılacak. Gösteriler Galatasaray'ın maçlarından görüntülerle bütünleştirilirken, gösterinin sonunda takım topluca sahaya çıkacak ve Ali Sami Yen Stadı ruhunun artık tamamen Arena'ya taşındığını simgeleyecek son multimedya gösterisiyle etkinlik tamamlanacak. Toplam 90 dansçının yer alacağı açılış töreninde Kenan Doğulu da konser verecek. Açılış gösterilerini hazırlayan Kanadalı Sanat ve Multimedya Yönetmeni Erick Villeneuve, açılışta Galatasaray taraftarlarını beklenmedik bir sürprizle karşılamak istediklerini, ancak gösterinin sporla çok ilgisinin olmayacağını ifade ederek, gösteriler için gerekli olan malzemenin 4 kamyonla İstanbul'a getirildiğini açıkladı. Villeneuve, yapacakları gösteriye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Sahanın ortasında televizyon ekranı gibi beyaz bir ekran olacak ve onun üzerinde yaklaşık 90 dansçımız gösteri yapacak. Onların performansıyla birlikte multimedya olarak ekranda da gösteriler izlenecek. Yukarıdan seyrettiklerinde oldukça güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Başka sürprizler var ama onları gelen seyirciler o gün izleyecekler.'' -PROGRAM- Stadın açılış töreni saat 18.00'de şarkıcı Kenan Doğulu'nun konseriyle başlayacak. Açılışta saat 18.30'da hazırlanan gösterilerin 1. bölümü yapıldıktan sonra, saat 20.45'te Galatasaray-Ajax karşılaşması oynanacak. Açılış töreni, saat 22.30'da gösterilerin 2. bölümünün sunumu ile sona erecek. -STAT KAPILARI 14.00'DE AÇILACAK- İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın yarın yapılacak açılış töreni için bir dizi önlem aldı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, stat kapıları saat 14.00'te açılacak. Kararda, stat girişinde yoğunluğun azalması için seyircilerden erken saatte gelmeleri istenirken, stat ve çevresinde alkollü içeceklerin tüketilmesi, bulundurulması ve satılmasının yasak olduğu, stat içindeki hiçbir alanda sigara içilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Stada girilebilmesi için önceden temin edilmiş, geçerli sezonluk kart veya maç biletine sahip olunmasının zorunlu olduğu, açılış günü bilet satışı yapılmayacağı belirtildi. -OTOPARK ALANLARI- Stat otopark alanları, sadece otopark giriş kartı bulunan VIP koltuk ve loca sahipleri için saat 13.00'te açılacak. Otopark girişinde belirtilen kart ile araç plakasının aynı olmaması halinde otopark alanına giriş izni verilmeyecek. Araçlarda arama yapılacak. Saat 17.00'den sonra stat otopark alanlarına girilemeyecek. LPG'li araçlar otoparktan yararlanamayacak. Ticari araçların açılış günü stada girişlerine, TEM otoyolunda yolcu indirip bindirmeye ve yaya geçişine izin verilmeyecek. -ULAŞIM NASIL OLACAK?- Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'ya ulaşım, bir kaç yoldan yapılabilecek. Kulüp daha önce yaptığı açıklamada, taraftarları metroyu tercih etmeleri konusunda uyarırken, stada en kolay ulaşımın metroyla sağlanacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, metro ulaşımıyla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi: ''Hacıosman-İTÜ Ayazağa hattı ve Taksim–Sanayi hattındaki metro istasyonlarından binecek olan biletli seyirciler, Sanayi durağında inerek Sanayi-Seyrantepe mekik seferini yapan metro trenlere aktarma yapacak ve Sanayi'den 2 dakikalık yolculukla Seyrantepe metro istasyonuna ulaşacak. Seyrantepe Metro İstasyonu saat 12.00 itibarı ile açılacak olup, Seyrantepe Metro İstasyonu'na ulaşan izleyiciler tünellerden geçerek stada ulaşacaklar. Seyrantepe İstasyonu'ndan stada geçilen tünel saat 12.00'de açılacak. Bileti veya davetiyesi olmayanların bu tünellerden geçmesine izin verilmeyecek. Metro ile gelen izleyiciler biletlerine göre Doğu, Batı, Pegasus ve Güney tribünlerindeki turnikelere giderek stada giriş yapacaklar.'' -OTOBÜSLE ULAŞIM- Açıklamada, İETT otobüslerini kullanmak isteyen taraftarlar için özel seferlerin düzenlendiği, 2'si Avrupa, 1'i Asya yakasında olmak üzere 3 buluşma noktası belirlendiği kaydedilirken, buluşma noktaları ve güzergahlar şöyle açıklandı: ''Birinci Buluşma Noktası: Avrupa yakasında Beylikdüzü-Avcılar-Başakşehir-Küçükçekmece-Büyükçekmece-Bakırköy ve Esenler duraklarından Esenkent-Bahçeşehir İETT hareket amirliği noktasında ulaşan taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak, İETT otobüs seferleriyle stada götürülecek ve Cendere yolu girişinde indirilecek. İkinci Buluşma Noktası: Avrupa yakasından bir diğer hareket noktası da Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı'nın arkasında bulunan otobüs durakları olacak. Burada toplanan taraftarlar saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT otobüs seferleriyle stada taşınacak. Üçüncü Buluşma Noktası: Anadolu yakasından gelecek taraftarlar içinse toplanma noktası Ümraniye–Tepeüstü olacak. Buradaki taraftarlar da saat 11.45 ile 16.00 arasında yapılacak İETT seferleri ile stada götürülecek. Divan Kurulu üyeleri için Galatasaray Spor Kulübü özel sefer düzenleyecek. Ali Sami Yen Stadı'nın önünden saat 15.00-16.00 arasında kalkacak özel otobüsler, Divan Kurulu Üyeleri'ni taşıyacak.'' -DÖNÜŞ- Ajax maçı sonrası metroyu kullanacak olan taraftarlar saat 02.00'ye kadar tünellerden geçerek aktarmasız, direkt seferlerle yolculuk edebilecek. İETT otobüsleri ile stattan ayrılacak seyirciler, Başakşehir–Esenkent istikameti için stadın batı tarafındaki Cendere yoluna iniş yaparak, Mecidiyeköy İETT durağı ve Ümraniye-Tepeüstü durakları istikametine gidecekler ise TEM üstünde bulunan Seyrantepe Köprüsü üzerinden stattan ayrılabilecek.