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Spor

TÜRK TELEKOM ARENA'NIN ÇİMLERİ SERİLİYOR İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 18:11

-TÜRK TELEKOM ARENA'NIN ÇİMLERİ SERİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Galatasaray'ın sezonun ikinci yarısında maçlarını oynamayı planladığı Türk Telekom Arena'da saha zeminine çimlerin serilmesine başlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yurt dışından 22 TIR ile İstanbul'a getirilen çimlerin Türk Telekom Arena'ya nakliyesinin tamamlandığı ve saha zeminine serilmesi işleminin başladığı belirtildi. Diğer yandan, tribünlerde koltuk takma işleminin devam ettiği, üst kat tribünlerin yarısında koltuk montajının bittiği, alt katta ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ayrıca, stadın dış cephe kaplamalarının bitmek üzere olduğu, ışıklandırma sistemi montajının bittiği ve düzenli olarak test edildiği dile getirilirken, çevre düzenleme çalışmalarının da hız kazandığı aktarıldı.

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