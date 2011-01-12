-TÜRK TELEKOM ARENA'NIN AÇILIŞINDA ALINACAK ÖNLEMLER İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray'ın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın 15 Ocak Cumartesi günü yapılacak açılış töreni için bir dizi önlem aldı. Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar uyarınca, stat kapıları saat 14.00'te açılacak. Kararda, stat girişinde yoğunluğun azalması için seyircilerden erken saatte gelmeleri istenirken, stat ve çevresinde alkollü içeceklerin tüketilmesi, bulundurulması ve satılmasının yasak olduğu, stat içindeki hiçbir alanda sigara içilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi. Stada girilebilmesi için önceden temin edilmiş, geçerli sezonluk kart veya maç biletine sahip olunmasının zorunlu olduğu, açılış günü bilet satışı yapılmayacağı belirtildi. -OTOPARK ALANLARI- Stat otopark alanları, sadece otopark giriş kartı bulunan VIP koltuk ve loca sahipleri için maç günü saat 13.00'te açılacak. Otopark girişinde belirtilen kart ile araç plakasının aynı olmaması halinde otopark alanına giriş izni verilmeyecek. Araçlarda arama yapılacak. Saat 17.00'den sonra stat otopark alanlarına girilemeyecek. LPG'li araçlar otoparktan yararlanamayacak. Ticari araçların açılış günü stada girişlerine, TEM otoyolunda yolcu indirip bindirmeye ve yaya geçişine izin verilmeyecek. Diğer yandan kombine kart sahiplerine yapılan açılış maçı bilet dağıtımının yoğunluğu sebebiyle, kombine satışlarının 17 Ocak Pazartesi gününe kadar durdurulduğu bildirildi. Türk Telekom Arena kombine kartlarının 17 Ocak Pazartesi gününden itibaren, kombine kart sahiplerinin adreslerine kurye ile gönderileceği de açıklandı.