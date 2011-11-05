Türk Telekom Arena'da her şey var 'gol' yok!

T24

Terim: Aklımızda olmayan bir puan kaybı



Fikstür ve sonuçlar



Terim'den 11'de değişiklik



Semih formayı kaptı



Yeni çimde ilk maç



Taraftar yalnız bırakmadı



Maçın efsaneleri



Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kaldı.Galatasaray, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında sayısız gol pozisyonundan yararlanamadı. Mersin İdman Yurdu kalecisi Sehic, kalesinde devleşirken, bazı pozisyonlarda da sarı kırmızılı oyuncular son vuruşlarda başarı sağlayamadı.Devrenin bitimine dakikalar kala Mersin İdman Yurdu, Moritz ile penaltı atışından yararlanamadı. Moritz'in penaltı vuruşunda kaleci Muslera başarılı olduGaziantepspor mağlubiyetinin ardından Kayserispor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, evinde Mersin İdman Yurdu'na puan kaybedince puanını 18'e yükseltti.Mersin İdman Yurdu ise Gençlerbirliği galibiyetinin ardından İstanbul'da iki puan kaybetti. Dış sahadaki ikinci beraberliğini elde eden konuk ekip, puanını 14'e taşıdı.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, seyredenler için keyifli bir maç olduğunu vurgulayarak, ''İki taraf da kaybettiği 2 puana hayıflanabilir. Bizim açımızdan gol pozisyonu çok olan, ama rakibin de bir penaltı kaçırdığı, direkten topunun döndüğü bir karşılaşma'' dedi.Maçın özellikle ikinci yarısında çok gol pozisyonu ürettiklerini ve takım olarak baskıyı kırdıklarını anlatan Fatih Terim, ''Ancak, bazen olmayınca olmuyor. Mersin İdmanyurdu'nu da tebrik etmek lazım. Pozitif oyun adına güzel örnekler verdiler. İlk yarıda özellikle bütün etkili adamlarımızı kovalayarak, bizi oynatmamaya çalıştılar'' diye konuştu.Transfer çalışmaları olup olmadığı yönündeki bir soru üzerine, son dönemde basına bu konuyla ilgili yansıyan çok sayıda habere tepki gösteren Terim, şunları söyledi:''Bir çok haber, liste okuyoruz. Kulübün internet sitesinde yalanlıyoruz ama yetişemiyoruz. Bir takım isteklerimiz olduğunu zaten ifade ettik. Şu anda belirlenmiş herhangi bir isim yok. Bu kadar ismi nerede, nasıl barındıracağız ben de bilmiyorum. Özellikle son 1 haftadır almadığımız oyuncu kalmadı. Bu durum, takımdaki bazı oyuncuları rahatsız ettiği için üzerinde duruyorum. Transfer dediğiniz zaman, belirli bir grubun ortaklaşa karar verdiği isimler üzerinde yapılan çalışmalardır. Herkesin keyfine göre yapılan çalışmalar değildir.''Karşılaşmanın ilk ciddi atağı Galatasaray'dan geldi. 16. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda kaleci Sehiç, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.19. dakikada Galatasaray, Elmander'de yakaladığı pozisyonu değerlendiremedi. Sağdan ceza sahasına giren Eboue'nin pasında, altıpasta uygun durumda bulunan Elmander, istediği gibi vuramayınca top auta çıktı.Wissem Yahia, ceza alanı içerisinde kendini yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, bu hareketi 'aldatma' olarak yorumlayınca Yahia, karşılaşmadaki ikinci sarı gören isim oldu.Orta sahayı kalabalık tutmaya çalışan Mersin İdman Yurdu, ileride çoğalamayınca Galatasaray ceza alanında pek etkili bir görüntü sergileyemedi.Sarı-kırmızılı takımda ciddi bir sakatlık yaşayan Yekta Kurtuluş ile uzun bir aradan sonra forma şansını Kayserispor karşısında yakalayan Ayhan Akman'ın yerine, Mersin İdman Yurdu maçında kart cezasını dolduran Sabri Sarıoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelen Kazım Kazım ilk 11'de görev aldı.Terim, defansın sağında Eboue'ye forma verirken, Sabri'yi ise Melo ile birlikte libero olarak görevlendirdi.Ayhan Akman yedekler arasında maça başlarken, Kayserispor maçına sonradan dahil olan Aydın Yılmaz ise bu kez kadroya giremedi. Sakatlıkları süren Gökhan Zan, Milan Baros, Engin Baytar ve Yekta Kurtuluş kadroda yer alamadılar.Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Semih Kaya, Kayserispor maçının ardından Mersin İdman Yurdu karşısında ilk 11'de Fatih Terim'in tercihi oldu.Bu sezon ilk kez Kayserispor karşısında forma giyen ve ortaya koyduğu mücadele ile alkış alan Semih Kaya, performansının ödülü olarak Mersin İdman Yurdu maçına da ilk 11 içinde başladı.Fatih Terim, Gökhan Zan'ın da sakatlığına rağmen, Semih'e ilk 11'de görev vererek, kart cezasını dolduran Servet Çetin'i yedekler arasında soyundurdu.Türk Telekom Arena'da üst üste yapılan maçlar ve gerçekleştirilen organizasyonlar nedeniyle kısa sürede hasar gören saha zemini, yenilenerek Mersin İdman Yurdu maçına yetiştirildi.Sarı-kırmızılı ekibin kendi evinde oynadığı Bursaspor ve Gaziantepspor maçlarında oldukça kötü durumda olduğu gözlenen saha çimleri kısa sürede yenilenirken, Mersin İdman Yurdu mücadelesi yeni zeminde oynandıGalatasaray taraftarları, Kurban Bayramı arefesine denk gelen Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında takımlarını yine yalnız bırakmadı.Yönetimin bilet fiyatlarında yüzde 30 indirime gittiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Telekom Arena'yı yine önemli oranda doldurdu.Mücadeleyi ayrıca yaklaşık 500 Mersin İdman Yurdu taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takip ederek takımlarını destekledi.Galatasaray'ın bu sezon kendi evinde yaptığı maçlar sarı-kırmızılı ekibin efsane isimlerine adanırken, Mersin İdman Yurdu maçının adandığı isimler ise Bülent ve Reha Eken kardeşler oldu.Karşılaşma öncesi Türk Telekom Arena'da sahaya çıkan iki efsane isim, Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın elinden plaketlerini alırlarken, daha sonra birlikte tribünleri selamladılar.