Aslan şampiyonluk yolunda ağır darbe aldı

Spor Toto Süper Final 4. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Trabzonspor golsüz berabere kaldı. Normal sezonu 9 puan farkla lider bitiren sarı-kırmızılı ekip TT Arena'daki son iki maçında galibiyet yüzü göremezken şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Galatasaray karşılaşmaya Muslara, Eboue, Semih Kaya, Ujfalusi, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Melo, Emre Çolak, Necati Ateş ve Elmander 11'iyle başlarken konuk Trabzonspor, Tolga Zengin, Celustka, Giray Kaçar, Mustafa Yumlu, Cech, Zokora, Colman, Serkan Balcı, Alanzinho, Olcan Adın, Burak Yılmaz 11'iyle sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmaya zirvedeki yerini korumak için çıkan Galatasaray, ilk dakikalarda hücumda istediği pozisyonları yaratamadı. Maçın 19. dakikasında Emre Çolak'ın şutunu kaleci Tolga son anda köşeden kornere çelerken, sarı-kırmızılı takım ilerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü eline alarak rakibi üstünde baskı kurmaya başladı. Ancak baskılı mücadelesine rağmen, net pozisyonlar yaratamayan Galatasaray, ilk yarıda golü bulamadı.

Maçın ilk yarısında orta sahasını kalabalık tutan Trabzonspor ara paslarla Burak Yılmaz ile hücumda etkili olmaya çalıştı. Ancak hücumda yalnız kalan ve istediği topları alamayan Burak, Galatasaray'ın savunmasını aşmakta zorlardı. Burak, ilk yarının uzatma dakikasında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremeyince, takımı adına fırsatı kullanamamış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. İlk yarının sonunda sakatlanan Mustafa Yumlu yerini Arkadiusz Glowacki'ye bıraktı.

İkinci devreye her iki takımda tempolu başladı. İki takımda galibiyet golünü ararken Galatasaray 57. dakikada Engin Baytar ile mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Engin Baytar sağdan ceza alanı girdi. Topu iyi sakladı ve şutunu çıkardı. Tolga iki hamlede topun sahibi olmayı başardı.

Dakikalar ilerledikçe Trabzonspor kalesine daha çok yüklenen Galatasaray galibiyet golünü aramaya başladı. Hucüm hattını güçlendirmeyi amaçlayan Fatih Terim, 69. dakikada Felipe Melo'yu oyundan alarak yerine Milan Baros'u oyuna dahil etti.

Ev sahibi ekip 76. dakikada Necati Ateş ile boş pozisyondan sonuç alamadı. Selçuk ortaladı. Tolga boşa çıktı. Necati arka direkte bomboş kaldı ancak vuruşu auta çıktı.

Karşılaşmanın son dakikaları nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Zirve yolunda puan kaybına tahamülü olmayan Galatasaray tüm hatlarıyla Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı. Kontra ataklarla Galatasaray kalesine yüklenen Trabzonspor, Muslera'yı geçemedi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 46'ya çıkarırken konuk ekip Trabzonspor puanını 32'ye yükseltti.

Yekta Kurtuluş'un hasreti bitti

Galatasaray'ın 30 Ekim 2011 tarihinde deplasmanda Kayserispor'la yaptığı 9. hafta maçında sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle ağır bir sakatlık geçiren Yekta Kurtuluş, 6 aylık bir aradan sonra yeniden kadroya girdi. Taraftardan TFF'ye tepki Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taratfarlar, yaptıkları tezahüratlarla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdiler. Özellikle TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e yönelik tepkiler dikkati çekti. Ayrıca “Şampiyonluğu erteleyebilirsiniz ama şampiyonu değiştiremezsiniz”, “Para, şike ve 58. madde”, “(T)ürk (F)utbolu (F)enalarda”, “Türkiye Futbol Fenerasyonu” yazılı pankartlar açan taraftarlar, yayıncı kuruluş aleyhine de tezahüratlarda bulundular. Tugay Kerimoğlu'na plaket Galatasaray'ın bu sezon Türk Telekom Arena'da yaptığı maçlarda düzenlenen, “Efsaneler Anılıyor” organizasyonunun Trabzonspor karşılaşmasındaki konuğu Tugay Kerimoğlu oldu. Plaketini aldıktan sonra tribünleri selamlayan Tugay Kerimoğlu'nu, sarı-kırmızılı taraftarlar da alkışladılar. Taraftarın ilgisi düştü Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'ndaki Fenerbahçe maçında Türk Telekom Arena'yı tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverlerin, Trabzonspor maçına ilgisi ise düşük kaldı. Maçın hafta içi oynanmasının da etkisi olurken, Türk Telekom Arena tribünlerinde boşluklar olduğu gözlendi. Burak 2 maç sonra Süper Final'in ilk haftasında, 15 Nisan'da oynanan Fenerbahçe maçında burnu kırılan ve ameliyat olan Burak, Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında forma giyemedi. Golcü futbolcu, 2 maç sonra Galatasaray ile deplasmanda yaptıkları maçta takımdaki yerini yeniden aldı. Adrian'ın yerine Alanzinho Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'daki Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen Adrian Mierzejweski'nin yerine Alanzinho'ya ilk 11'de yer verdi. Volkan Şen kadroya alınmadı Kafileyle birlikte İstanbul'a gelen ve sakatlığı nedeniyle oynayıp oynamayacağının maç saatinde belli olacağı bildirilen Volkan, maç kadrosunda yer almadı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Tolga Özkalfa, Cem Satman, Volkan Narinç

Galatasaray: Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih, Hakan, Melo, Selçuk, Engin, Emre, Necati, Elmander

Trabzonspor: Tolga, Celustka, Giray, Mustafa, Cech, Zokora, Serkan, Colman, Alanzinho, Olcan, Burak