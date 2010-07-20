-TÜRK TELEKOM ARENA BASINA AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Galatasaray takımının gelecek sezonun ikinci yarısından itibaren maçlarını oynamayı planladığı Türk Telekom Arena Stadı'nın inşasında son aşamaya gelinirken, stada bir tanıtım gezisi gerçekleştirileceği duyuruldu. Türk Telekom Arena Stadı'nın ileri teknolojiye sahip güçlü altyapısı ve Türk futboluna kazandıracağı ilkleri tanıtmak için bir basın gezisi gerçekleştirileceği bildirilirken, 22 Temmuz Perşembe günü yapılacak organizasyona Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işın Çelebi ile Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan'ın da katılacakları belirtildi.