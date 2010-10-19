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Spor

TÜRK TELEKOM: 82

19 Ekim 2010 23:46

-TÜRK TELEKOM: 82 - BEŞİKTAŞ COLA TURKA: 94 ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde ilk haftanın son karşılaşmasında Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Türk Telekom'u 94-82 yendi. Karşılaşmaya Türk Telekom Becirovic'in basketiyle başlarken, Beşiktaş Cola Turka rakibine Ignerski'nin üç sayılık basketiyle karşılık verdi. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Türk Telekom, pota altındaki etkili oyunuyla ilk 3 dakikayı 8-3 önde geçti. Yaptığı sert savunmayla Beşiktaş Cola Turka'yı yanlış şut seçimlerine zorlayan evsahibi takım, Rasim-Stiemsma ikilisiyle üst üste sayılar buldu ve 5. dakikada farkı 8 sayıya (15-7) çıkardı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve hücumda çok etkili bir görüntü sergileyen siyah-beyazlılar, yakaladığı 13-2'lik seriyle 8. dakika içinde 20-17 öne geçti. Rasim ile hücumdaki sessizliğine son veren Türk Telekom karşısında üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş Cola Turka, ilk çeyreği 26-21 üstün bitirdi. 2. çeyreğe alan savunması yaparak başlayan rakibi karşısında Ignerski ve Bekir ile basketler bulan Beşiktaş Cola Turka, 15. dakika içinde farkı 9 sayıya kadar (34-25) çıkardı. Rasim'in 3 sayılık basketiyle oyundan kopmayan Türk Telekom, Yunus ve Wesson'ın da sayılarıyla 8-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi: (34-33). Chatman ile uzun bir aradan sonra sayıyla tanışan siyah-beyazlılar, bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü tamamen eline geçirdi. Ignerski-Likholitov ikilisinin basketleriyle 13-1'lik seri bulan Beşiktaş Cola Turka, devreyi 47-34 önde tamamladı. 3. periyoda her iki takım da hücumda etkisiz başladı. Türk Telekom, hücumda yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremezken, Beşiktaş Cola Turka Likholitov'un pota altından bulduğu sayılarla 24. dakikaya 51-41 önde girdi. Rakibinin farkı azaltma çabalarına Chatman'ın skorer oyunuyla izin vermeyen konuk takım, 27. dakikayı da 58-47'lik skorla önde geçti. Savunma sertliğini arttıran Türk Telekom karşısında Cevher-Chatman ikilisiyle sonuca giden Beşik Cola Turka, çeyreğin son 2 dakikasında farkı tekrar çift haneli sayılara taşıdı: (63-51). Rasim'in dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom bu isteğinde başarılı olamazken, Chatman ile skor üretmeye devam eden Beşiktaş Cola Turka, bu çeyreği de 66-56 üstün geçti. Son periyoda Cevher'in dış atışlardan, Likholitov'un ise pota altından bulduğu basketlerle etkili başlayan Beşiktaş Cola Turka, yakaladığı 8-0'lık seriyle 33. dakika içinde farkı 18 sayıya kadar (74-56) çıkardı. Rasim'in 3 sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışan Türk Telekom'a Cevher ile yanıt veren siyah-beyazlılar, karşılaşmanın son 4 dakikasına 82-69 önde girdi. Üç sayılık atışlarla farkı kapatmaya çalışan rakibi karşısında oyunun temposunu istediği gibi ayarlayan ve serbest atış çizgisinde yüksek bir yüzde tutturan Beşiktaş Cola Turka, son iki dakikasına 92-75 önde girdiği karşılaşmadan 94-82 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xx, Ersan Ergüler xx, Ali Şakacı xx Türk Telekom: Becirovic xxx 14, Rasim xxx 20, Mehmet x 2, Gaffney xx 9, Stiemsma xx 8, Yunus xx 12, Schaffartzik x, Orhan x, Wesson xx 15, Adem x, Uğur x 2, Fatih x Beşiktaş Cola Turka: Likholitov xxx 13, Serhat x 2, Ignerski xxx 17, Chatman xxx 28, Cevher xxx 17, Ogilvy xx 8, Mustafa x 4, Cüneyt x, İsmail x, Bekir xx 5 1. periyot: 21-26 Devre: 47-34 (Beşiktaş Cola Turka lehine) 3. periyot: 56-66

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