Türk Telekom 50 süper beyni ülkeye getirdi

T24 - Yahoo, AMD, Bell Canada, LG, Deutsche Telekom gibi devlerden tersine göç akını başladı. Türk Telekom'la Türkiye'ye geri gelen Türklerin sayısı ise 50'ye ulaştıArtık yabancı yatırımcıların değil yurtdışında çalışan Türkler'in de rotası Türkiye oldu.



Sadece Türk Telekom'da, dünya devlerinde çalışırken istifa edip dönen Türkler'in sayısı 50'yi buldu. Yahoo, AMD, Merrill Lynch, Bell Canada, LG, Deutsche Telekom gibi her biri kendi alanında önemli marka olan ve dünya piyasalarına yön veren şirketlerde çalışan Türkler, Türk Telekom çatısı altında buluştu. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:



Amerika'dan İsviçre'ye dünya devlerinde çalışan 30'dan fazla Türk, TT'de göreve başlarken, grup şirketleriyle bu rakam 50'ye çıkıyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da her fırsatta 'Global Türkler'e yönelik 'dönün' çağrısında bulunurken, geçtiğimiz günlerde TÜBİTAK da 'Destination Turkey' (Hedef Türkiye) bir dizi çalıştay başlatmıştı. Rekor düzeyde 'tersine beyin göç'üne ev sahipliği yapan Türk Telekom'un (TT) stratejisini değerlendiren TT CEO'su K. Gökhan Bozkurt, 'Teknolojiye ve altyapıya yapılan yatırımlar ve Türkiye'nin en değerli markası olma sürecimizde önemli bir cazibe noktası haline geldik. Uzun yıllardır Türkiye'de dışında olan parlak yöneticilerin TT'yi tercih ederek ülkeye dönmesi bunun göstergesi Hız kesmeden süren yatırımlarımız, müşteri odaklı ürün ve hizmetlerimiz ve yenilikçi yapımızla en çok çalışılmak istenen şirketler arasında olmamız bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye değer yaratma yolculuğumuzda Türk Telekom takımına katılan arkadaşlarımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz' dedi.





Türk Telekom'a kim nereden geldi?



İsim Eski çalıştığı şirket

Ramazan Demir Yahoo

Timur Ceylan AMD

A. Orkun Kaya Merrill Lynch

Cengiz Öztelcan Intel

F. Aykut Erdinç Bell Canada

Ali Emir Eren Deutsche Telecom

Enis Erkel LG

Rasim Özcan ERS Group

Celal Eşli Swiss Federal Institute of Tech.

Arda Akman IXIA Communications

Salih Ergut University of California

Haluk Koç S.E.C.K.I.N Management

Uğur Mutlu Orumcak Oracle

Yunus Emre Çiçek Deloitte Management Cons.

Ahmet Uzuner Siemens AG

Hüseyin Özgür Bayraktar Emergent Biosolutions

Ömer Tezel ABD Private Equity

Mustafa İnce ABD Private Equity

Gökhan Çınar Everest Pro.

Murat Onuk Microsoft

Cahit Değer Uslu Nokia Siemens

Abdullah Kafalıer Nokia Siemens

Eda Karadağ Arena Cash&Carry

Hacı İsmail Narin Stoneline LLC.

İsmail Kürşad Korkmaz Nokia Siemens Networks

Tuğba Uçar Cisco System

Engin Yazıtaş Nokia Siemens Networks

Uğur Sıvakçı Trancsore Linklogistics

Bilal Köse Nokia Siemens

Toygar Yağcı Verizon





Facebook bizim üniversite odasından niye çıkmasın?



Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Ramazan Demir, Yahoo'da Global Ürünler Dizayn Direktörü olarak çalışırken Türk Telekom'dan gelen teklifle geri geldi. Demir, şöyle konuştu: 'Türk Telekom'un vizyoner globalleşen stratejileri ve dünya çapında operasyon yapacak bir takım kurma istekleri etkili oldu. Türkiye ekonomisinin dinamizmi de süreci destekledi. Az da olsa ters kültür şoku yaşadım. Bu da Türkiye'deki servis sisteminin olgunluk seviyesiyle ilgiliydi. Gençlere tavsiyem dünya artık global; yerelle global bir yerde; internet mesafeleri öldürdü. Neden facebook bizim üniversite odalarından çıkmasın?'





Tecrübe için gidin avantaj kazanın



Teknoloji Başkanı Timur Ceylan, TT'den önceki durağı AMD'de Yüksek Geliştirme Grubu Başkanı'ydı. 'Geri dönüş için karar vermedeki en büyük zorluk, aldığımız öğrenime, edindiğimiz tecrübeye ve alıştığımız dünya ile iç içe iş imkanı bulamamaktı. Bu da gelişen ve dünya ile daha sıkı entegre olan Türkiye ile artık eskisi kadar büyük bir zorluk olmaktan çıktı' diyen Ceylan, şöyle konuştu: 'Gençlerimize yüksek öğrenim için, iş tecrübesi için dünyaya açılmalarını tavsiye ederim. Bu onlara geniş bir bakış açısı, zengin bir tecrübe sağlayacak. Türkiye'ye de döndüklerinde bu onlara bir avantaj getirecek.'





Türk yöneticilerin ilgisini çektik



Şükrü Kutlu TT İnsan Kaynakları, Destek ve Regülasyon Başkanı: 'TÜRK Telekom gerek eğitime verdiği önem ve yaptığı yatırımla gerekse de çizdiği vizyon ve yarattığı heyecan ile farklılık yaratıyor. Bu özelliğimizle Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önemli şirketlerinde üst düzeylerde görev yapan Türk yöneticilerin de ilgisini çekiyor olmak bizi mutlu ediyor. Uzun yılların kazandırdığı tecrübe sektörde adeta bir okul kimliğini kazanan Türk Telekom başarılı Türk yöneticilerin Türkiye'ye dönmesine vesile oluyor. Türk Telekom olarak Türkiye'ye değer yaratmaya devam edeceğiz.'