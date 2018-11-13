“Türk Telekom, 3.6 milyar TL'lik zararı ‘rekor abone' haberleriyle kapatmaya çalışıyor”

T24 Ankara
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Telekom’un 6 Kasım’da açıklanan 3. çeyrek raporunda 15 milyar gelire karşı 3,6 milyar TL zarar yer almasına değinerek, bu durumun gazetelere dağıtılan ‘rekor abone’ bültenleriyle kapatılmaya çalışıldığını savundu ve “2005 yılındaki % 28.5 yani 2.8 milyar TL kardan buraya nasıl gelindi” diye sordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle bir önerge veren Özdağ, şu soruları yöneltti:
- Türk Telekom 6 Kasım 2018 de yani özelleştirilmesinin 13 yıl sonrasında açıkladığı 3 ncü çeyrek bilançosunda zarar rekoru kırdı. 9 ayda elde ettiği zarar 3.6 milyar TL. 2005 yılındaki % 28.5 yani 2.8 milyar TL kardan buraya nasıl gelindi?
- Üstelik şirketin 2005 yılında ülkeye 2.8 milyar dışında 1.3 milyar vergi katkısı vardı. O günkü düzeyde kar ve vergi rakamı olsaydı, bugün Türk Telekom’un 4.3 milyar TL kar ve 2 milyar TL vergi kazandırması gerekirdi. Bu verginin de kaybolduğu görülüyor. Bu kaybı nasıl kapatmayı düşünüyorsunuz?
- Şirketin 2005 yılındaki durumu dolar bazında bugüne gelindiğinde 40 milyar TL ciro, 18.6 milyar TL kar ve 5.3 milyar TL vergi olması gerekirdi. Şirket aradan geçen 13 yılda büyüyeceğine neden küçüldü?
- Şirketin bilançosunda yer alan (ve 2017 de olmayan) 5 milyar TL lik arsa-arazi kalemi nedir?
- Şirketin bilançosunda yer alan 1 milyar TL lik vergi kalemi nedir?
- Şirketin halen bankalara devrinin gerçekleştirilmemesinin nedeni nedir?
- Şirket bankalara devredilecek denilmesine karşın ve borcu ödememelerine rağmen, neden 3 Kasımda bile hala yönetim kuruluna OTAŞ (Suudi Telecom) yetkilisi atanmıştır?
- Tam Kaşıkcı cinayeti ortadayken, Suudi yetkililerin yönetime atanmasının nedeni nedir?
- Şirketin çalışanları, yönetimi ya da yönetim kurulunda çalışan OTAŞ yada Suudi Telecom mensubu kişi sayısı nedir? Görevleri nelerdir?
- Ülkeyi böylesine zarara uğratan Türk Telekom’un durumu konusunda kimden-kimlerden hesap soruldu?
- Borcunu ödemeyen OTAŞ’ın sahibi olan aileden ya da Suudi Telecom’dan alınmamış mıydı?