“Türk Telekom, 3.6 milyar TL'lik zararı ‘rekor abone' haberleriyle kapatmaya çalışıyor”

T24 Ankara

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türk Telekom’un 6 Kasım’da açıklanan 3. çeyrek raporunda 15 milyar gelire karşı 3,6 milyar TL zarar yer almasına değinerek, bu durumun gazetelere dağıtılan ‘rekor abone’ bültenleriyle kapatılmaya çalışıldığını savundu ve “2005 yılındaki % 28.5 yani 2.8 milyar TL kardan buraya nasıl gelindi” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle bir önerge veren Özdağ, şu soruları yöneltti: