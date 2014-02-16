Türk tekvandocu Mısır'da müsabaka esnasında hayatını kaybetti

Mısır'ın Luksor kentinde düzenlenen Afrika Kupası'na katılan Türk tekvandocu Seyithan Akbalık, müsabaka esnasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, müsabaka esnasında fenalaşarak, yere yığılan Akbalık, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tekvando Federasyonu Genel Koordinatörü Ramazan Erçin de aldığı bilgiye göre, Luksor kentinde katıldıkları Afrika Kupası'nda, bugün sabah seansında 63 kiloda tatamiye çıkan 21 yaşındaki Akbalık'ın, müsabaka sırasında fenalaşarak yere yığıldığını söyledi.

Sporcuya ilk müdahalenin salonda yapıldığını anlatan Erçin, "Sporcu hemen hastaneye götürülmüş ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç arkadaşımızı kalp krizinden kaybettik" dedi.

‘Çok üzgünüz’

Afrika Kupası'nın 2016 Rio Olimpiyatları'na puan kazandıran çok önemli bir kupa olduğunu vurgulayan Erçin, şöyle devam etti:

"Kupaya milli takım olarak 13 kişi katılıyoruz. Seyithan, Ankara Ulaştırma Spor Kulübü adına katılıyordu. Kupa, olimpiyatlara puan verdiği için olimpiyat şansı olan sporcular bireysel olarak da katılabiliyor. Seyithan, gençlerde Avrupa şampiyonluğu bulunan başarılı bir sporcumuzdu. Hepimiz çok üzgünüz. Federasyon başkanımız Metin Şahin de ölüm haberiyle fenalaşmış. O da şu anda hastanede kontrollerini yaptırıyor."

Spor Genel Müdürlüğü aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na durumu ilettiklerini aktaran Erçin, Bakanlığın, sağlık bakanlığı ile temasa geçtiğini kaydetti.

Olayın ardından sporcuların moral ve motivasyonunun bozuk olduğunu ifade eden Erçin, "Bugün bir toplantı yapılacak. Müsabakalar devam edip etmeyeceğimizi bilmiyoruz ama durumu iyi olan sporcularımızın devam etmesinden yanayız çünkü kupada alınan sonuçlar, olimpiyatlar için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Başbakan: Kalp krizi geçirdi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'daki şehir hastanesi temel atma töreninde olayı doğrulayarak, "Bir genç sporcumuz maalesef Mısır’da müsabaka esnasında kalp krizi, rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Şimdi jet ambulansımız işte onu almaya gidiyor. Belki de gitti. Bugünler için varız biz. Sağlığında da ölümünde de halkımız için varız biz" dedi.