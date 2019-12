Türk teknolojisine Ortadoğu açılımı

T24 -

Ersöz: Değer yaratan, yenilikçi yüksek teknoloji çözümler sunuyoruz

Türkiye’nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom ve Türk Telekom Grubu teknoloji şirketleri, Ortadoğu ve Afrika’nın önde gelen ekonomi gazetecileri ve yazarlarıyla buluştu.Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin (EMD) davetlisi olarak 11-14 Mart tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden 20’ye yakın yabancı gazeteci ve yazar, Türk Telekom Genel Müdürü Dr. Paul Doany ve grubun teknoloji şirketlerinden Argela, Innova, Sebit ve Sobee’nin yöneticileriyle, Türk Telekom’un ana sponsorluğunu üstlendiği İstanbul Modern’de bir araya geldi.Mısır, Fas, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri Sudan Kuveyt gibi 20’ye yakın ülkeden Türkiye’ye gelen gazetecilerle düzenlenen sohbet toplantısında, Türk Telekom Grubu’nun yurtdışına yönelik faaliyetleri ve grubun yakınsama vizyonuyla geliştirerek bölgeye ihraç ettiği ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bilgi verildi.Toplantıda özellikle Wirofon, TİVİBU, Vitamin, I Can Football gibi yakınsama ürün ve hizmetleri konusunda basın mensuplarına bilgi veren Türk Telekom yöneticileri, söz konusu ürünlerle ilgili olarak dış pazarlara yönelik projelerden söz ettiler.Bölge gazetecileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Argela Genel Müdürü Bülent Kaytaz telekom operatörleri için yenilikçi teknolojiler ve yeni nesil çözümler ürettiklerini ifade etti ve “Ürünlerimiz bugün dünyada pek çok operatör tarafından kullanılıyor ve bu operatörlere sunduğu çözümlerle de milyonlarca aboneye ulaşıyor. Yaptığımız AR-GE çalışmalarıyla, iletişim şebekeleri için teknolojiyi önceden geliştiriyoruz ve bu teknolojiler operatörlere rekabet avantajı sağlıyor” dedi.Bilişim çözüm ve hizmetleri alanının öncü şirketi Innova’nın Genel Müdürü Aydın Ersöz ise Ortadoğu ve Afrika’dan gelen gazeteci ve yazarlara, telekomünikasyondan kamuya, endüstri ve dağıtımdan finansa, her alandaki kuruluşa hizmet verdiklerini belirterek, “Verimlilik artışı, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sağlayan, değer yaratan, yenilikçi yüksek teknoloji çözümler sunuyoruz. Ürün ve markadan bağımsız hizmetlerimizle, danışmanlık, tasarım, uygulama geliştirme, entegrasyon, bakım değer zincirinin tümünü kapsıyoruz” dedi.Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti de “Teknolojiyi kullanarak eğitim sürecini daha etkin hale getiren çözümler üretiyoruz ve artık bu alanda dünyanın lider şirketlerinden biri haline geldik. Vitamin bugün farklı ülke müfredatlarına uyarlanmış versiyonlarıyla birlikte beş ülkenin pazarında yer alıyor. İngilizce, Arapça, Çince versiyonları mevcut. 22 yıllık ARGE faaliyetlerimizin karşılığını da dünyanın “En iyi online eğitim çözümü” ve dünyanın “En iyi içerik hizmeti” gibi ödülleri alarak görüyoruz.”Sobee Genel Müdürü Mevlüt Dinç ise, pazara sunulmasından çok kısa bir sürede pek çok kişi tarafından büyük beğeniyle oynanan “I Can Football” oyunu hakkında gazetecilere bilgi verdi. Dinç, “Hedefimiz, yüksek kaliteli ve inovatif oyunlar geliştirerek, bu alanda dünyada önde gelen şirkelerden biri olmak” dedi.