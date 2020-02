Türk taşını belgesellerle dünyaya tanıtacağız

ANKARA, (DHA) - İHRACATÇI birlikleri seçimlerine en genç başkan adayı olarak giren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, dünyada artık gençlerin de söz sahibi olduğunu belirterek, \"Teknoloji ve gelişime ayak uydurmalıyız. Bizim mottomuz 3 M. Mimar, müteahhit, mermer. Üçünü birleştireceğiz. Teknoloji ve inovasyonu getireceğiz\" diye konuştu.

İhracatçı birlikleri seçimlerine en genç başkan adayı olarak giren, seçilmesi halinde 29 yaşında en genç ihracatçı birliği başkanı olacak olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkan Adayı Mustafa Selçuk Çevik, Cumhurbaşkanı\'nın gençlere destek verdiğini, bu kapsam seçme seçilme yaşını 18\'e düşürdüğünü hatırlattı. Dünyada artık gençlerin de söz sahibi olduğunu söyleyen Çevik, \"29 yaşındayım. Bu sektöre enerjimizi vermek istiyoruz. Teknoloji ve gelişime ayak uydurmalıyız. Bu değişime en hızlı uyum sağlayanlar gençler. Bizim mottomuz 3 M. Yani mimar, müteahhit, mermer kelimelerini birleştirerek sektöre teknoloji ve inovasyonu getireceğiz\" ifadelerini kullandı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği\'nde 4 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptığını belirten Mustafa Selçuk Çevik, \"Modern ileri teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına hakim kişilerin sektörde daha çok görev almaları gerektiğini düşünüyorum. Tüm enerji ve üretkenliğimi sektörün gelişimi için kullanmak istiyorum\" dedi.

Macron\'un 39 yaşında Fransa\'nın Cumhurbaşkanı olduğunu, Facebook\'u bir öğrencinin kurduğunu dile getiren Çevik, şöyle devam etti: \"Amazon\'u kuran kişi 15 yılda dünyanın en zengin adamı oldu. Biz inovasyon ve teknolojiyi getireceğiz. Madende mermerde olmaz demeyeceğiz. Yurtdışında ünlü ve iyi mimarlar Türk mermerini projelerinde kullanırsa, medyada çıkacak haberlerden sonra kamuoyunda büyük bir ilgi uyandıracağımızı düşünüyoruz\" diye konuştu.

Enerji Bakanlığı\'nın kayıtlarına göre Türkiye\'de 660 çeşit taş olduğunu açıklayan Mustafa Selçuk Çevik, “Hakkari\'den Edirne\'ye kadar taş çıkıyor. Türkiye\'de çalıştığımız 150 çeşit mermer ve traverten var. Eskiden Afyon, Denizli, Burdur, Eskişehir, Kütahya bilinirdi. Mersin, Adıyaman, Elazığ, Van, Erzurum ve Balıkesir\'de de taş çıkıyor. Türkiye\'nin her yerinde taş çıkıyorö dedi.

TÜRKİYE\'DE GRİNİN 50 ÇEŞİDİ VAR

Taşın kalitesinin sağlamlık olduğuna değinen Çevik,\" Sağlam taş ucuzdur, çünkü çıkarması kolaydır. Az bulunurluk önemlidir. Dünya beyaz renge kayıyor. Şu an da dünyada ve Türkiye\'de gri tonları çok trend. Grinin 50 çeşidi var Türkiye\'de. İtalya\'da biz de olduğu kadar gri ton çeşidi yok. Türk mimarların Türk taşını kullanmalarını istiyoruz. Kamuyla da iletişime geçerek yeni yapılacak binalarda belli miktarda Tük malzemelerinin kullanılması yönündeki önerilerimizi ileteceğiz. Dış cephe kaplaması, mermeri, döşemesi Türk olmalı. Bu konuda çok değerli firmalarımız var\" şeklinde konuştu.

ŞİRKETLERİMİZE KREDİ VE SİGORTA KURULUŞLARINI KULLANMAYI ÖĞRETECEĞİZ

Sektörün 500 binin üzerinde kişiyi istihdam ettiğini kaydeden Çevik, 160\'ın üzerinde ülkeye 4.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. Yurtdışında birçok projede Türk mermeri kullanılmadığını aktaran Çevik, şunları söyledi: \"Çünkü bilinmiyor. Hatta bazı Türk müteahhitleri bile bilmiyor. ABD\'de İtalyan firmaları 150-180 gün vade veriyor. Türk firmaları 60-90 gün vade veriyor. Çünkü Türk firmaları Eximbank sigortası kullanmıyor. ABD\'de bir firma İtalyan bir firmadan mal alacağı zaman İtalyan Eximbank ile konuşuyor. Ödeme gerçekleşmezse İtalyan Eximbank ödüyor. Firmalarımız bunu kullanmıyor. Çünkü bunun maliyeti var. Firmalarımız ucuz satıyor. Onlar malı daha kıymetli fiyata satıyor. Alıcı garantisi olduğu için daha çok ürün satıyorlar. Biz kredi ve sigorta kuruluşlarını şirketlerimize öğreteceğiz. Bilenler çok ama kullanmıyorlar.\"

Sattığı bütün ürünlerin üzerine \'Made in Türkiye\' yazdığına dikkat çeken Selçuk Çevik, \"Turkey de yazmıyorum. Türkiye kelimesinin yaygınlaşmanı istiyorum. Afrika ve Latin Amerika pazarını sektör olarak değerlendirmediğimizi ve bu pazarlara gitmediğimizi gözlemledik. Neden Fas\'ta, Arjantin\'de fuar düzenlemiyoruz. Neden illa ABD, İtalya, Çin diyoruz. Oralar zaten gelişmiş ve o ülkelerde varız. Yeni pazarlar keşfetmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.\" diye konuştu.

BELGESELLERLE TÜRK TAŞINI TANITACAK

Türk taşını kalitesini herkese göstereceklerini kaydeden Çevik, şu bilgileri verdi: \"National Geographic\'te izlediklerinde \'Bu Türk taşı\' diyebilecekler. Belgeseller yapacağız. Efes\'te, Vatikan\'da, Beyaz Saray\'da, Anıtkabir\'de, Las Vegas\'taki otellerde, Çin\'deki havalimanında Türk taşı var. Türkiye\'nin Çin\'de en bilinen taşı Ottoman. Ama Avrupa\'da ABD\'de kimse bilmez.\"

YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ KURACAK

Türkiye\'de madencilik sektörünün sorunlarla karşılaştığını vurgulayan Çevik, \"İçinde hukukçuların, tarihçilerin, çevre mühendislerinin de olacağı Maden Yatırım Danışma Konseyi oluşturma hedefindeyiz. Kamu ile ortak çalışacak, sorunları hızla çözecek bir konsey olacak. Ayrıca Türkiye\'de görev yapan büyükelçileri, konsolosları, ticari ataşelerini madenlerimize, ocaklarımıza davet edeceğiz\" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI