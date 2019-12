Türk taksisinin New York'ta 'engel'i kalmadı

T24 - 1 Ekim 2014’ten itibaren New York’taki tüm taksilerin tekerlekli sandalye erişimine uygun olma şartı getirilecek. ‘New York’un Geleceğin Taksisi’ ihalesinde finale kalan 3 model arasında sadece Karsan’ın bu şartı yerine getirmesi, ihaleyi kazandı yorumlarını beraberinde getirdi.





Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan New York’un yeni taksisi Karsan oluyor. Dün New York Eyaleti Meclis Üyesi Micah Kellner’in hazırladığı yeni yasa taslağı, Karsan’ın ‘New York’un Geleceğin Taksisi’ ihalesinde finale kalan diğer 2 rakibini geçip, ipi göğüslemesini sağlayacak.

Yasa taslağına göre 1 Ekim 2014’ten itibaren New York’taki tüm taksilerin tekerlekli sandalye erişimine uygun olması şartı getirilirken, taksi ihalesinde finale kalan 3 model arasından sadece Karsan’ın V1 isimli aracı tam olarak bu şartı yerine getiriyor.

Hürriyet'in haberine göre, New York Daily News gazetesi dün bu gelişmeyi, “Yeni yasa Karsan’ı New York’un yeni taksisi yapacak” başlığıyla verdi. Gazetede konuyla ilgili şu ayrıntılar yer aldı: “Türk şirketi Karsan’ın New York için geliştirdiği taksi engelliler için tam erişim sağlayan tek model. Hazırlanan yasa taslağına göre New York’taki tüm taksilerin tekerlekli sandalyeler için uygun olması şartı isteniyor. New York Belediyesi ve Taksi ve Limuzin Komisyonu’nun (ITC) açtığı ‘Geleceğin Taksisi’ ihalesinde finale kalan Ford Transit Connect, Nissan NV200 ve Karsan arasında bu şartı yerine getiren tek model Karsan’ın aracı.”



Yasanın geçmesi bekleniyor

Haberde yasa taslağının Meclis Üyesi Micah Kellner tarafından hazırlandığı belirtilerek, Kellner’in hazırladığı yasa taslağının 1 Ekim 2014’ten itibaren şehirdeki tüm yeni taksilerin tekerlekli sandalye erişimi için ya rampa ya da buna uygun özelliğe sahip olması şartı getirmediğini açıkladı. Yasa taslağıyla ilgili olarak Kellner, kanunun Şehir Meclis Komitesi’nce bugün (dün) oylanmasının beklendiğini belirterek, “Tüm üyelerin oylarıyla yasanın geçmesini bekliyorum” dedi.



16 farklı taksi var

Kellner, New York şehrinin geleceği için çalıştıklarını ifade ederek, “Herkes meclisi işlevsiz olmakla suçluyor ama gerçek işlevsizlik 11 yıl önceki Belediye Başkanı ve Şehir Konseyi’nin tüm taksi filosunu yüzde 100 erişebilir yapıp, daha sonra hiç bir şey yapmamasıdır” dedi. Bugün şehirdeki taksilerin 13 bin 200 adedi artık üretilmeyecek olan Ford Crown Victoria’lardan oluşurken, taksilerin sadece 238 tanesi engelliler için erişime uygun.