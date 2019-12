Türk taksisi New York'ta kaybetti

T24 - Karsan'ın da katıldığı New York taksi ihalesini Nissan kazandı.



Reuters'in New York Daily News'e dayandırdığı habere göre, ihaleyi Japon Nissan firmasının kazandığı açıklandı.



İhalede Karsan, ABD'li Ford ve Japon Nissan yarışıyordu.



ABD'li New York Times gazetesi dün, Karsan'ın New York şehri tarafından açılan ve şehirde kullanılacak yeni taksinin belirleneceği ihaleden elendiğini duyurmuştu.





1 milyar dolarlık ihale



İhaleyi kazanan Nissan 10 yıl boyunca New York'a taksi modeli üretecek. Anlaşmanın değeri 1 milyar doları aşıyor.