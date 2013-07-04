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Spor

Türk takımlarının THY Euroleague'deki rakipleri belli oldu!

THY Euroleague'de 2013-2014 sezonu grup ve eleme turu kuraları İspanya'nın Barcelona kentinde çekildi

04 Temmuz 2013 17:05

THY Euroleague'de 2013-2014 sezonu grup ve eleme turu kuraları İspanya'nın Barcelona kentinde çekildi. Temsilcilerimiz Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Liv Hospital ve Banvit'in grupları ve rakipleri belli oldu. İşte rakiplerimiz...

NTV Spor ve NTVSpor.net'ten canlı yayınlanan kura çekiminde Fenerbahçe Ülker A Grubu; Anadolu Efes B Grubu ve Galatasaray Liv Hospital da C Grubu'nda yer aldı. Eleme turu oynayacak olan Banvit ise Cez Basket ile eşleşti.

Ligde altışarlı dört grup yer alıyor. Aynı ülke takımlarının aynı grupta yer almadığı gruplarda ilk dört sırayı alan takımlar, ''Top 16'' turuna yükselecek.

Geçtiğimiz sezon Londra'da düzenlenen Final Four organizasyonuna bu sezon İtalya'nın Milano şehri ev sahipliği yapacak.

Banvit, gruplara çıkacak son takım olabilmek için mücadele verecek. Sekiz takımın ikişerli olarak 4 torbada yer aldığı eleme turu kurasında, birinci torba takımları, dördüncü torbada yer alan ekiplerle, ikinci torba takımları ise üçüncü torbada yer alan ekiplerle eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, gruplara yükselecek son ekip belirlenecek.

A GRUBU

1-FC Barcelona

2-CSKA Moskova

3-Fenerbahçe Ülker

4-Budivelnik Kiev

5-Partizan

6-Nanterre

 

B GRUBU

1-Real Madrid

2-Anadolu Efes

3-Zalgiris Kaunas

4-Brose Baskets

5-Emporia Armani Milano

6-Strasbourg

 

C GRUBU

1-Olympiakos

2-Montepaschi Siena

3-Unicaja Malaga

4-Galatasaray Liv Hospital

5-Stelmet Zielona Gora

6-Bayern Munih

 

D GRUBU

1-Panathinaikos

2-Maccabi Tel Aviv

3-Laboral Kutxa Vitoria

4-Lokomotiv Kuban

5-Crvena Zvezda

6-(Elemeden gelecek takım)

 

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