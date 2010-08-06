-TÜRK TAKIMLARININ PLAY-OFF'DAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Türk takımlarının UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki rakipleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde seri başları arasında yer alan Galatasaray, Ukrayna'nın Karpaty Lviv takımıyla eşleşti. Galatasaray ile Karpaty Lviv arasındaki ilk maç İstanbul'da, rövanş ise Ukrayna'da oynanacak. Kuraya seri başı olarak katılan Beşiktaş da Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla eşleşti. Taraflar arasındaki ilk maç İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise Finlandiya'da yapılacak. Seri başı olarak kuraya katılan Fenerbahçe ise Yunanistan temsilcisi PAOK ile mücadele edecek. Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda, ikinci maçı İstanbul'da oynayacak. Kurada seri başı takımlar arasında yer almayan Trabzonspor ise İngiltere'nin Liverpool takımıyla eşleşti. Kupada play-off ilk maçları 19 Ağustos'ta, rövanşları 26 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarında mücadele edecek. -GRUPLAR- Play-off'larda tur atlayan takımların belli olmasından sonra 27 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi gruplarının kuraları çekilecek. Kura çekimine UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'larda tur atlayan 37 takım, geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İspanyol Atletico Madrid takımı ve Şampiyonlar Ligi play-off elemelerinden gelecek 10 takım katılacak. Toplam 48 takımın 4 torbada katılacağı kura çekiminde 4'er takımın yer alacağı 12 grup belirlenecek. Aynı ülkenin takımları birbiriyle gruplarda karşılaşamayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek ve kupaya çift maçlı eleme sistemiyle devam edilecek. Grup maçları, 14 Eylül'de başlayacak, 8 Aralık'ta tamamlanacak.