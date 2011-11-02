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Spor

Türk takımlarının ''belalısı'' Dinamo Kiev İSTANBUL (A.A)

02 Kasım 2011 13:40

-Türk takımlarının ''belalısı'' Dinamo Kiev İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda yarın karşılaşacağı rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, Avrupa kupalarında Türk takımlarının oldukça zorlandığı bir ekip. Kupalarda bugüne dek Türk takımlarına karşı 17 maç yapan Dinamo Kiev, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, attığı 31 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. -Beşiktaş, 4. kez eşleşti- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Dinamo Kiev ile 4. kez eşleşti. Ukrayna ekibiyle bugüne dek 7 maç yapan siyah-beyazlılar, sadece 1 kez galip gelirken, 5 kez yenildi, 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım ilk olarak 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. 14 Mart 1987'de İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle İzmir'de oynanan karşılaşmada rakibine 5-0 gibi açık bir farkla yenilen siyah-beyazlılar, rövanşta ise Kiev'de 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Beşiktaş ile Dinamo Kiev, 2002-03 sezonunda bu kez UEFA Kupası'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 galip gelip, deplasmanda da 0-0 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. ''Kara Kartallar'', geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 2. turunda eşleştiği Dinamo Kiev karşısında İstanbul'da 4-1, Kiev'de ise 4-0 kaybedip Avrupa kupalarından elendi. Beşiktaş, son olarak 15 gün önce deplasmanda karşılaştığı Dinamo Kiev'e uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu.

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