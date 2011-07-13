-TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA SERÜVENİ BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - 2010-2011 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de dereceye giren takımların Avrupa kupası mücadeleleri yarın başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şampiyon Fenerbahçe ve lig ikincisi Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne ise Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile lig üçüncüsü Bursaspor ve dördüncü Gaziantepspor katılacak. -UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ- Ligi geçen sezon şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan gruplardan katılacak. Fenerbahçe'nin karşılaşmaları 13 Eylül'de start alacak. Bu kupadaki diğer Türk takımı Trabzonspor ise 3. ön eleme turundaki rakibini bekliyor. Bordo-mavililerin rakibi 15 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak. Trabzonspor rakibiyle ilk mücadelesini 26 veya 27 Temmmuz'da yapacak. -UEFA AVRUPA LİGİ- UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Türk takımları arasında en avantajlı takım Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlılar, kupaya play-off turundan ''merhaba'' diyecek. ''Kara kartallar'', kura çekimi sonrasında belli olacak rakibiyle ilk maçını 18 Ağustos Perşembe günü yaparken, rövanş karşılaşmasını ise bir hafta sonra 25 Ağustos Perşembe günü oynayacak. Bu kupada yer alan lig üçüncüsü Bursaspor ise müsabakalarına 3. ön eleme turundan start verecek. Yeşil-beyazlılar, ilk karşılaşmasını 28 Ağustos Perşembe günü, rövanş maçını da 4 Ağustos Perşembe günü yapacak. Bu kupada mücadele edecek Türk ekiplerinden Gaziantepspor ise kupanın 3. ön eleme turunda yarın Belarus ekibi Minsk ile deplasmanda ilk maçına çıkacak. Kırmızı-siyahlı Türk ekibi rövanş maçını ise 21 Temmuz Perşembe günü sahasında oynayacak.