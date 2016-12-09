Türk takımlarından Avrupa'da bir ilk

UEFA Avrupa Ligi tarihinde ilk kez 3 Türk takımı son 32 turunda mücadele edecek.

Futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu sezon 3 takım mücadele etti. Bu takımlardan Fenerbahçe ve Osmanlıspor üst tura çıkarken, Atiker Konyaspor organizasyona veda etti.

A Grubu'nu lider tamamlayan Fenerbahçe ile L Grubu'nda zirvede yer alan Osmanlıspor, adlarını son 32 turuna yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ise grubunda 3. sırada yer alarak, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Böylelikle 2009-2010 tarihinde statü değişikliğine giderek UEFA Avrupa Ligi adını alan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda ilk kez 3 Türk takımı birden son 32 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Dört kez iki takım

Sekizinci sezonunun oynandığı UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez iki Türk takımı son 32 turunda yer aldı.

Statü değişikliğinin ardından 2009-2010 sezonunda ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nin ilk sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe son 32 turunda mücadele etti. 2010-2011 sezonunda sadece Beşiktaş'ın yer aldığı son 32 turunda 2011-2012 sezonunda Beşiktaş ile Trabzonspor bulundu.

2012-2013 sezonunda Fenerbahçe'nin, 2013-2014 sezonunda Trabzonspor'un Türkiye'yi temsil ettiği son 32 turuna 2014-2015 sezonunda Trabzonspor ve Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe ve Galatasaray katıldı.

Muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele edecek Türk takımları, seri başı olacak.

Son 32 tur eşleşmeleri 12 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde belli olacak. Kura çekimine seri başı olarak katılacak Beşiktaş, Fenerbahçe ve Osmanlıspor, nispeten zayıf takımlarla eşleşecek.

Seri başı takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor (Türkiye), Ajax (Hollanda), APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Fiorentina, Roma (İtalya), Kopenhag (Danimarka), Olympique Lyon, St-Etienne (Fransa), Schalke 04 (Almanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti), Tottenham (İngiltere), Zenit (Rusya)

Muhtemel rakipler: Anderlecht, Gent (Belçika), Astra (Romanya), AZ Alkmaar (Hollanda), Borussia Mönchengladbach (Almanya), Celta Vigo, Villarreal (İspanya), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Krasnodar, Rostov (Rusya), Legia Varşova (Polonya), Ludogorets (Bulgaristan), Manchester United (İngiltere), Olympiakos, PAOK (Yunanistan).

UEFA Avrupa Ligi'nde F Grubu'nda sis nedeniyle bugüne ertelenen Sassuolo-Genk maçında Belçika temsilcisi 1 puan alması durumunda bile grubu ilk sırada tamamlayarak seri başı olacak. Bu durumda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı Türk ekiplerinin muhtemel rakipleri arasında yer alacak, aksi durumda Athletic Bilbao seri başı olarak kura çekimine katılacak.