Türk takımları için Avrupa kupaları tehlikesi

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için önemli olan 12. basamaktaki yerini koruyan Türkiye ile Yunanistan arasında 1 galibiyet fark kaldı. Bu fark da kapanırsa Türk takımları 2016-2017 sezonunda Devler Ligi’ne ön elemesiz gidemeyecek.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında Devler Ligi’ne doğrudan katılım getiren kritik 12. basamaktaki yerimizi koruduk. Ama Yunanistan ile aramızdaki fark 0.300 puana (bir galibiyete) indi.

Türk takımları bu hafta Avrupa Kupaları’nda iki yenilgi, bir beraberlik alınca, Türkiye’nin ülke puanı sadece 0.200 (1 puan/katılan 5 takım) arttı. En yakın takipçi Yunanistan’ın ise dört takımından üçü (PAOK, Panathinaikos ve Olympiakos) kaybetti, sadece Asteras Partizan’ı yendi. Yunanistan’a eklenen 0.400 puanla sezon başında 0.900 olan aramızdaki fark 0.300’e indi. Bu da bir galibiyet anlamına geliyor.

Şampiyonlar Ligi için kritik

Yani Avrupa Kupaları’nda dört takımla yola devam eden Yunanistan, üç takımı ayakta kalmış Türkiye’den kalan maçlarda bir galibiyet fazla alırsa UEFA ülkeler sıralamasında üstümüze çıkacak. Bu da Türkiye’nin kritik 12. basamağı kaybetmesi anlamına geliyor. İlk 12’den düşersek lig şampiyonumuz da 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynayacak ve kupa şampiyonumuzun Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı olmayacak.

UEFA sıralaması

ÜLKE PUAN

9.Hollanda 37.812

10.Belçika 31.800

11.İsviçre 30.575

12.Türkiye 29.800

13.Yunanistan 29.500

14.Çek Cum. 27.875

15.Romanya 24.799