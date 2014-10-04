Türk takımları için Avrupa kupaları tehlikesi

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için önemli olan 12. basamaktaki yerini koruyan Türkiye ile Yunanistan arasında 1 galibiyet fark kaldı. Bu fark da kapanırsa Türk takımları 2016-2017 sezonunda Devler Ligi’ne ön elemesiz gidemeyecek.
Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında Devler Ligi’ne doğrudan katılım getiren kritik 12. basamaktaki yerimizi koruduk. Ama Yunanistan ile aramızdaki fark 0.300 puana (bir galibiyete) indi.
Türk takımları bu hafta Avrupa Kupaları’nda iki yenilgi, bir beraberlik alınca, Türkiye’nin ülke puanı sadece 0.200 (1 puan/katılan 5 takım) arttı. En yakın takipçi Yunanistan’ın ise dört takımından üçü (PAOK, Panathinaikos ve Olympiakos) kaybetti, sadece Asteras Partizan’ı yendi. Yunanistan’a eklenen 0.400 puanla sezon başında 0.900 olan aramızdaki fark 0.300’e indi. Bu da bir galibiyet anlamına geliyor.
Şampiyonlar Ligi için kritik
Yani Avrupa Kupaları’nda dört takımla yola devam eden Yunanistan, üç takımı ayakta kalmış Türkiye’den kalan maçlarda bir galibiyet fazla alırsa UEFA ülkeler sıralamasında üstümüze çıkacak. Bu da Türkiye’nin kritik 12. basamağı kaybetmesi anlamına geliyor. İlk 12’den düşersek lig şampiyonumuz da 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynayacak ve kupa şampiyonumuzun Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı olmayacak.
UEFA sıralaması
ÜLKE PUAN
9.Hollanda 37.812
10.Belçika 31.800
11.İsviçre 30.575
12.Türkiye 29.800
13.Yunanistan 29.500
14.Çek Cum. 27.875
15.Romanya 24.799