T24 LogoT24 Logo
Spor

Türk takımları için Avrupa kupaları tehlikesi

Ülkeler sıralamasında Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın bir galibiyete inmesi, Türk takımları için tehlikeyi ortaya çıkardı

04 Ekim 2014 10:35

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım için önemli olan 12. basamaktaki yerini koruyan Türkiye ile Yunanistan arasında 1 galibiyet fark kaldı. Bu fark da kapanırsa Türk takımları 2016-2017 sezonunda Devler Ligi’ne ön elemesiz gidemeyecek.

Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında Devler Ligi’ne doğrudan katılım getiren kritik 12. basamaktaki yerimizi koruduk. Ama Yunanistan ile aramızdaki fark 0.300 puana (bir galibiyete) indi.

Türk takımları bu hafta Avrupa Kupaları’nda iki yenilgi, bir beraberlik alınca, Türkiye’nin ülke puanı sadece 0.200 (1 puan/katılan 5 takım) arttı. En yakın takipçi Yunanistan’ın ise dört takımından üçü (PAOK, Panathinaikos ve Olympiakos) kaybetti, sadece Asteras Partizan’ı yendi. Yunanistan’a eklenen 0.400 puanla sezon başında 0.900 olan aramızdaki fark 0.300’e indi. Bu da bir galibiyet anlamına geliyor.

 

Şampiyonlar Ligi için kritik

 

Yani Avrupa Kupaları’nda dört takımla yola devam eden Yunanistan, üç takımı ayakta kalmış Türkiye’den kalan maçlarda bir galibiyet fazla alırsa UEFA ülkeler sıralamasında üstümüze çıkacak. Bu da Türkiye’nin kritik 12. basamağı kaybetmesi anlamına geliyor. İlk 12’den düşersek lig şampiyonumuz da 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme oynayacak ve kupa şampiyonumuzun Avrupa Ligi’ne doğrudan katılma hakkı olmayacak.

 

UEFA sıralaması

 

ÜLKE PUAN

 9.Hollanda 37.812

10.Belçika 31.800

11.İsviçre 30.575

12.Türkiye 29.800

13.Yunanistan 29.500

14.Çek Cum. 27.875

15.Romanya 24.799

ETİKETLER

türkiyeuefaülkesıralamatürk takımıavrupaşampiyonlar ligiön elemefark

İlgili Haberler

Galatasaray, Arsenal'e direnemedi: 4-1

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Londra'da Arsenal'le karşı karşıya gelen Galatasaray, Welbeck (3) ve Sanchez'in golleriyle sahadan 4-1 mağlup ayrıldı

Beşiktaş, Tottenham'ı elinden kaçırdı: 1-1

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Tottenham ve Beşiktaş Kane ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24