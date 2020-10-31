Türk Tabipleri Birliği üyesi Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz: Özel sektör için mesai saatleri ve toplu taşıma için düzenleme yapılmalı; hareketlilik kısıtlanmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, önlem alınmadıkça yurttaşa “Sokağa çıkma” demenin bir karşılığı olmadığını vurgulayarak, “Hareketlilik kısıtlanmalı” diye konuştu.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemiyor. 29 Ekim’de açıklanan Covid-19 tablosuna göre;

■ Hasta sayısı 370 bin 832,

■ Vefat sayısı 10 bin 99,

■ Ağır hasta sayısı bin 916,

■ Aktif hasta sayısı 39 bin 971 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürree oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8; erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1 olarak kayıtlara geçti. BirGün'de yer alan habere göre, Türk Tabipleri Birliği ( TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz, tablo üzerinden ağır hastalar için son üç ayı, ölüm oranları açısından da son bir haftayı BirGün’e değerlendirdi.

Yavuz, salgının ağır seyrettiğinin göstergesi olarak haftalık ölüm sayılarının 500’ün üzerine çıkması olarak işaret etti. “Bu veriyi en son nisan ayı sonunda görmüştük” diyen Yavuz, “Eylül ayının başından itibaren de ölüm sayılarında ciddi bir artış gözlemliyoruz. 1 Ekim'den bugüne bin 533 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti" diye konuştu.

Ülkede birinci dalgada yeniden bir yükseliş yaşandığını ifade eden Yavuz, ciddi önlemler alınması gerektiğini belirterek şu uyarıları yaptı.

“Özel sektör için mesai saatleri düzenlenmeli, toplu taşıma için bir düzenleme yapılmalı, kafe ve restoranlardaki hareketlilik kısıtlanmalı. Özellikle özel sektörde çalışan emekçiler için sosyal yardımların da hayata geçirileceği bir iş kısıtlamasına gidilmesi gerekiyor. İnsanlara bulaş riskine karşı 'sokağa çıkma' demenin bir karşılığı olmuyor, devlet insanların yaşamlarını sürdürmesine katkıda bulunmalı."