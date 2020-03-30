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Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği: Sağlık çalışanında Covid-19 iş kazası sayılmalı

30 Mart 2020 15:18

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık çalışanı olan ya da sağlık hizmetlerinde çalışanların Covid-19 tanısı almaları durumunda, hastalığın yapılan işle yakın bağı gözetilerek meslek hastalığı bildirimi yapılması gerektiğini açıkladı.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, hekimler ve sağlık çalışanlarının giderek daha zor koşullarda sağlık hizmeti sunduklarına dikkat çeken TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklamada, “bir yandan kapasiteyi aşan hasta yoğunluğu, diğer yandan da yeterli kişisel koruyucu donanıma erişilememesi nedeniyle her geçen gün daha çok sağlık çalışanı COVID-19 tanısı  almaktadır” denildi.

"İş kazası bildirimi yapılmalı"

Sağlık çalışanları arasında COVID-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılması gerektiğine yer verilen açıklamada, “Sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid-19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

"Covid-19 iş kazası sayılmalı"

Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanmasının iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edildiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

”Sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.) birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır.”

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