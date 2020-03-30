Türk Tabipleri Birliği: Sağlık çalışanında Covid-19 iş kazası sayılmalı

"İş kazası bildirimi yapılmalı"

Sağlık çalışanları arasında COVID-19 ile bağlantılı olarak gelişen olayların iş kazası olarak bildirimi yapılması gerektiğine yer verilen açıklamada, “Sağlık sistemindeki Covid-19 kaynaklı iş kazası ve meslek hastalıkları olgularının saptanabilmesi ve alınması gereken ek önlemlerin belirlenebilmesi için bu bildirimlerin yapılması büyük önem taşımaktadır. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında olması arasında bir fark olmaksızın, sağlık çalışanının diğer mesleki maruziyetlerin yanı sıra, Covid-19 tanısı alması durumunda da iş kazası veya meslek hastalığı bildiriminde bulunulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

"Covid-19 iş kazası sayılmalı"

Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanmasının iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edildiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi:

”Sağlık çalışanı veya sağlık hizmetlerinde çalışan (güvenlik, hizmetli, şoför, sekreter, vb.) birinin solunum yollarına, göz mukozasına ya da açık yaralarına hastanın öksürük, hapşırık ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ya da bulaşması halleri iş kazası bildirimi yapılması gereken durumlardır.”