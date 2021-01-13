Türk Tabipleri Birliği, Koronavirüs aşısına ilişkin “Cevapsız soruları var” dedi, ‘kaos’ uyarısında bulundu

Bir yandan Sağlık Bakanlığı, Çin’den getirilen Koronavirüs aşısının takibinin yapılacağı “Aşıla” adlı uygulamayı tanıtırken; diğer yandan Aşının Brezilya’daki Faz-3 denemelerindeki koruma oranının yüzde 50.38 olduğu açıklandı. Pek çok sorunun cevapsız olduğuna dikkati çeken Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, aşılama sürecinde yaşanabilecek kaosa karşı uyardı ve, “Yurttaşlar, kendilerine ulaşan bildirimden sonra aşı için sağlık kuruluşlarına gitsin” önerisinde bulundu.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ökten, pandeminin başlangıcından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın bilgiler konusunda şeffaf olmadığını, bu durumun aşılama konusunda da devam ettiğini belirterek, “Vatandaş nerede aşı olacak, aşı merkezleri hazırlandı mı, aşıların dağıtımı tamamlandı mı, günlük ne kadar aşı yapılacak, aşı yapılacakların listesi hazırlandı mı, öncelikle kimlere yapılacak?’ Bu gibi soruların hiçbirinin henüz yanıtı yok. Çin’den 3 milyon doz aşı geldi. Alman BioNTech aşılarının ne zaman geleceği, kaç doz geleceği belli değil” dedi.

“Kaos ve kargaşa nedeniyle hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları da yaşanabilir”

Aile hekimleriyle görüştüklerini, onlara da ulaşan net bir bilgi olmadığını söyleyen Ökten, “Bir liste gönderilmemiş, hangi vatandaşın ne zaman aşılanacağı konusunda bilgi gitmemiş. Bu, kaosa yol açabilir. Vatandaş aşı yapılmaya başlandığı zaman hastanelere, aile sağlığı merkezlerine ‘bana da aşı yapın’ diye gidecektir. Kaos ve kargaşa nedeniyle hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları da yaşanabilir. Sadece aile sağlığı merkezleri ve hastaneler yetmez. İngiltere ve Almanya’da olduğu gibi aşı merkezleri kurulmalıydı. Aşılama, sağlık merkezleri dışında yapılmalı. Çünkü oraya bir sürü hasta gidiyor. Aşılanmak için hasta olmayanlar da buralara gidecek. Bu ortam sağlıklı olmaz” diye konuştu.

“Çalışmalar henüz bitmedi, veriler az”

Diğer ülkelerin Sinovac aşısına ilişkin açıkladığı etkinlik oranlarını hatırlatan Ökten, “Çalışmalar henüz bitmedi. Ara değerlendirme yapıldığı için veri az. Bu nedenle böyle yüksek bir rakam çıktı. Çalışma genişledikçe bizde bu oran düşebilir, o zaman daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkabilir” dedi.

“Grip aşıları gibi bir planlama yapılmış”

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol “Üniversitemizde aşı odaları hazırlıyoruz. Bize bilgi akışı geliyor, insanlar geldiği zaman nasıl bilgisayar sistemlerine giriş yapılacak diye. Ne zaman aşı gelecek, ne zaman başlayacak bilmiyorum. Grip aşıları gibi planlama yapılmış duruyor” ifadelerini kullandı.