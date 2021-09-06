Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Pala: Salgın kontrol altına alınamadan okullar açılıyor

Türk Tabipleri Birliği Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Salgın kontrol altına alınamadan okullar açılıyor. Okulların açık kalmasını sağlamak için salgını kontrol altına alacak önlemlerin ivedi olarak alınması gerekir" değerlendirmesini yaptı.

Pala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın kontrol altına alınamadan okullar açılıyor. Sağlık Bakanlığına göre 59 ilde haftalık yeni olgu görülme sıklığı yüz binde 100'ün üzerinde, Rize'de 600'ün üzerinde. Okulların açık kalmasını sağlamak için salgını kontrol altına alacak önlemlerin ivedi olarak alınması gerekir." ifadesini kullandı.

Pala şunları kaydetti:

"Rize diğer illerden farklı bir profil çiziyor"

"Orta ve Doğu Karadeniz illerinde 21-27 Ağustos haftasında yeni olgu görülme sıklığı genel olarak yüksek. Ancak Rize diğer illerden farklı bir profil çiziyor. Örneğin Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon ve Artvin daha iyi durumda görünüyor; fark nereden kaynaklanıyor, araştırılmalı."