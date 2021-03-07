Türk Tabipleri Birliği: Çoğu ilde vakalar yüzde 100 arttı

Türk Tabipleri Birliği, son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktığının altını çizerek, "Çoğu ilde vakalar yüzde 100 arttı" açıklamasını yaptı.

Birliğin resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Son bir hafta içerisinde çok yüksek riskli il sayısı 17’den 26’ya çıktı. Çoğu ilimizde vakalarda %50-%100 arası artış var. Bir yılı geride bıraktığımız Pandemiye karşı yaygın testle taramaya dayalı etkili bir stratejimiz yok. Pandemi yönetilemiyor, bedelini toplum olarak ödüyoruz" ifadesi kullanıldı.