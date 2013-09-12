Türk Tabipler Birliği’nden ‘kızamık’ uyarısı

Hülya Karabağlı / Ankara

Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan, öğrenciler, sağlık çalışanları, doktorlar, Suriye’den gelen sığınmacılar, kampları ile yerleştikleri iller için ‘kızamık’ uyarısında bulundu. Geçtiğimiz yılın kızamıkla mücadelesinde zorlu geçtiğine dikkat çeken İlhan’a göre, önlemler şimdiden alınmalı. T24’e kızamıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. İlhan, geçen yıl Türkiye genelinde giderek artan bir kızamık olgusu yaşandığını, Ankara, İstanbul, Batman, Adana gibi illerde bir riskle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kızamık mücadelesinde iyi bir noktada değiliz

Sağlık çalışanları, doktorlar, asistanlar ve yetişkinlerde kızamık vakasının görüldüğüne dikkat çeken İlhan, “Askeri birliklerde de kızamık yaşandı. Bu nedenle, kızamıkla mücadelede çok iyi bir noktada olmadığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Riskli guruplara ilave bir kızamık aşısının yapılmasının şart olduğunu söyleyen İlhan, “Okulların açılmasıyla öğrenci, çocuk, öğretmenler, personel ve sağlık çalışanlarında kızamık görülme riski var” diyor.

Pratisyen Hekimler’den uyarı

TTB’nin web sayfasında ‘Kızamık’ uyarısına yer verildi. Pratisyen Hekimler Kolu, açıklama yaptı. Açıklama ve uyarılar şöyle:

Kızamık riskli, aşısız çocukların şimdi evlerde olduğunu biliyoruz. Okullar açıldığında temas oranının artacağından dolayı kızamık tanı ve temaslı olgu sayılarının artacağını biliyoruz. TTB-PHK olarak sahada çalışan binlerce pratisyen hekim adına bir kez daha uyarıyoruz.

Okulun ilk haftasında kızamık aşıları tamamlanmalıdır. Okul yönetimleri aşı günlerinde okulda olmayan öğrencilerin eksik aşılarının tamamlanmasını takip etmeli, sağlamalı.

1980’den sonra doğmuş, kızamık geçirmemiş öğretmenlerin, okul çalışanlarının aşılanması değerlendirilmelidir.

1980-1991 doğumluların da risk altında olduğu bilindiğinden tüm sağlık ve eğitim emekçilerinin bilgilendirilmesi gerekli önlemlerin alınması ve ek aşılarının yapılması ivedilikle sağlanmalıdır.