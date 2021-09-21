Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi uyardı: Açıklanan ölümler gerçeğin yarısı

Salgının yarattığı gerçek yıkımın boyutunu ölçebilmek için “fazladan ölümlere” bakılması gerektiğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, “Fazladan ölüm, normal zamanlarda beklediğimiz ölümlerden fazla gerçekleşen ölümler. Ölüm verilerini internetten paylaşan 23 belediyeden ulaştığım sayılara göre, Türkiye’deki ölümlerin yüzde 48’inin olduğu yerlerde, salgının başından CHP’nin aldığı tarih olan ağustosa kadar olan dönemde tespit ettiğim fazladan ölüm sayısı 80 bin. Benim elde ettiğim sayı, CHP’nin elde ettiği sayıdan 15 bin fazla” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal imzalı habere göre, CHP’nin elde ettiği sayıyı Türkiye geneline uyguladığında 133 bin ölüm olabileceğini açıkladığını anımsatan Yaman, “Türkiye projeksiyonuna göre, bu sayı ağustos ayı itibarıyla 160 bin civarında. Bu projeksiyonu yaparken 2020 Mart-Temmuz arasındaki salgın kaynaklı ölümlerin yarısının İstanbul’da gerçekleştiğini, temmuzdan sonra tüm Türkiye’ye eşit yayıldığını kabul ediyor, Şubat 2021 sonrasını ise yüz binde vaka sayılarına göre hesaplıyorum” ifadelerini kullandı.

"Artık 5’te 1’i değil"

Kendi tespitiyle 2020’de fazladan ölüm sayısının 110 bine yakın olduğunu aktaran Yaman, “Bakanlığın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı ise 21 bin civarında. Yani fazladan ölümler 5 kat civarında. Fakat 2021’de bu tablo değişti. Artık ölümlerin 5’te 1’i değil, yarıya yakını açıklanıyor. Tüm salgın dönemine baktığımızda fazladan ölüm sayıları resmi Covid-19 ölümlerinin üç katı” diye konuştu.

İki doz aşılama oranı yüzde 68

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusta çift doz aşılanma oranı yüzde 68.13’e ulaştı. Dün 27 bin 688 kişi Covid-19’a yakalandı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

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