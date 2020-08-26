Türk Tabipler Birliği'nden Vestel raporu: Covid-19 olan işçilerin hastaneye başvurusu 1 hafta engellenmiş!

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ve Vestel’de Covid-19 vakalarının artmasının ardından, Türk Tabipler Birliği (TTB) bir heyet oluşturarak bölgede inceleme gerçekleştirdi. Raporda, şikâyeti olan işçilerin hastaneye başvurmasının bir hafta engellendiği, daha sonra ise bu işçilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

BrGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, TTB Merkez Konseyi, Manisa Tabip Odası, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ve TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan temsilcilerin olduğu heyet, farklı firmalardan işçiler, sendika temsilcileri ve iş yeri hekimleriyle görüşerek bir rapor hazırladı. Raporda sendika temsilcileri alınan önlemlerin yetersizliğine dikkat çekerken, Vestel’de 12 saatlik 2 vardiya çalıştığı, diğer fabrikalarda ise 3’lü vardiya sistemi bulunduğu açıklandı.

Vestel’de 12 saatlik 2 vardiya!

Raporda, “Bir vardiyada bazı fabrikalarda 100-200 işçi çalışırken, Vestel’de bir vardiyada 1500 işçi olabilmektedir. Servislerin yüzde 60’ı ise, İzmir’den gelmektedir” denildi. Sendika temsilcilerinin, Organize Sanayi Bölgesinde işverenlerin işçi sağlığı ve güvenliğine yeteri kadar önem vermediği dile getirildi. Soyunma odasında bir dolapta iki işçinin soyunup giyindiği belirtilirken, fiziksel mesafenin ortadan kalktığı, işçilerin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarına ulaşmasında sıkıntılar yaşandığı ve bazı yerlerde haftada 5 maske verildiği ifade edildi.

Servislere binişlerdeki 15 dakika kuralına uyulmamış

Vestel’de testi pozitif çıkan işçilerin temas ettiği diğer kişilerin tespit edilemediği belirtilen açıklamada, “1 Haziran öncesi servislere binişlerde gruplar arasında, 15’er dakika zaman varken, daha sonra bu uygulamanın kaldırılırken, servislere binişlerde yığılmalar olmaya başladığı tespit edildi.

İşçilere ayda iki adet bez maske verildiği, bez maskelerin de üst tarafında tel çubuk olmadığı için, burnun sürekli açıkta kaldığı bildirildi. Şikâyetleri olan işçilerin ise, 1 hafta boyunca hastaneye başvurması engellendiği ve daha sonra Covid-19 testi pozitif çıktığı belirtildi” ifadeleri kullanıldı.

TTB tarafından sunulan çözüm önerileri ne?

TTB heyeti tarafından sunulan çözüm önerileri ise şu şekilde:

“12 saate çıkarılan vardiyaların, 6 saate düşürülmesi, aynı vardiyada çalışan işçi sayısının azaltılması, vardiya giriş çıkışlarında yığılmaların önlenmesi açısından da önemlidir.

Soyunma dolaplarındaki sıkışıklığı önleyecek tedbirler alınarak, işçilerin topluca soyunma odalarına girmesi önlenmelidir.

Dışarıdan içeriye, virüs taşınmasını engellemek için iş kıyafetleri, sadece iş yerinde giyilmelidir.

Sadece idari bölüm alanları değil, tüm fabrikada ortak kullanılan alanlar, ekipmanlar, kapı kolları, merdiven tutacakları gibi bölümler etkin ve uygun şekilde dezenfekte edilerek bulaşmanın önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.

Yemekhanelerde, işçiler masalara tek tek oturtulmalı veya masa yeterli büyüklükte ise araya seperatörler koyarak fiziksel mesafe sağlanmalıdır.

Eğitimler devam etmeli, yüz yüze eğitimlerin yapılamadığı durumlarda da çeşitli görseller ve talimatlar kullanılarak, Covid-19’a karşı tedbirler konusunda duyarlılığın devamı sağlanmalıdır.”