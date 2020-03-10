Türkiye'nin komşusu Yunanistan, İran, Ermenistan, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan ve Bulgaristan'da Koronavirüs tespit edildi. TTB, bu gelişmeler üzerine dün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’na ‘ortak çalışma grubu' oluşturulmasını teklif etti. Koronavirüs'e ilişkin sorular yöneltti.
Kamuoyunda virüse ilişkin şüphelerin olduğunu söyleyen TTB, “Dünya Sağlık Örgütü henüz COVID-19 olgusu saptanmamış ülkeler için tanı kapasitenin artırılmasını ve taramaların sıklaştırılmasını önermektedir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yürütülen hazırlıklara ilişkin olarak sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme temini konusunda sıkıntı yaşamayacağını ifade etmektedir” dedi.
TTB, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:
- Test yapılan merkez sayısı arttırılacak mı?
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- Salgın durumunda tanı için test sayısı yeterli olacak mı?
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- Hastanelere ve Aile Sağlık Merkezleri’ne kişisel koruyucu malzeme dağıtıldı mı?