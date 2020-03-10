Türkiye'nin komşusu Yunanistan, İran, Ermenistan, Irak, Azerbaycan ve Gürcistan ve Bulgaristan'da Koronavirüs tespit edildi. TTB, bu gelişmeler üzerine dün yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’na ‘ortak çalışma grubu' oluşturulmasını teklif etti. Koronavirüs'e ilişkin sorular yöneltti.