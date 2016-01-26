Türk Tabipler Birliği: Diyarbakır'da iki aile sağlık merkezi karakola çevrilecek

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türk Tabipler Birliği (TTB) rapor hazırladı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunun üç aile sağlık merkezinin 50 günden beri kapalı olduğu belirtilen raporda, Bağlar ilçesinde bulunan iki aile sağlık merkezinin kapatılarak karakol yapılması için valilik tarafından girişimlerde bulunulduğu ileri sürüldü.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ile Türk Tabipler Birliği Aile Hekimleri Kolu temsilcilerinden oluşan bir heyet sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesi ile ilgili rapor hazırladı. Aile sağlık merkezlerinde yapılan inceleme soncunda hazırlanan raporda, Bağlar’da bulunan aile sağlık merkezlerinin karakola dönüştürülmesi için polis tarafından 2 ve 3 numaralı aile sağlık merkezlerine keşif yapıldığı belirtildi. 2 ve 3 numaralı aile sağlık merkezinin 60 bin kişiye hizmet verdiği belirtilen raporda, bu aile sağlık merkezlerinin kapatılması durumunda halkın perişan olacağı belirtildi.

Raporun öneri ve beklenti bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

"Kentte yaşayan herkesin, can güvenliği, yaşam hakkı, barınma, beslenme, sağlık gibi insani temel haklardan mahrum edilmemesini, bu hakların ertelenemeyeceğini belirtiyoruz. Başta sağlık çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını, güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını, sağlık çalışanlarının mesleki değerleri ve halkın sağlığını koruyan bir sağlık hizmeti koşullarının yaratılmasını bekliyoruz.

Hangi koşullar altında olursa olsun, sağlık hizmeti sunan hiçbir yerin kapatılması, farklı amaçlar için kullanılması, sağlık çalışanlarının hizmet vermesinin engellenmesi kabul edilemez buluyoruz. Kapalı olan tüm ASM ve diğer sağlık tesislerinin açılmasını, Bağlar 2-3 Nolu ASM ve diğer sağlık kurumlarının binalarının korunmasını, zarar gören ASM’lerde çalışanların zararlarının karşılanmasını talep ediyoruz. Çatışmaların hemen son bulması, ölümlerin durdurulması, barış ortamının sağlanması; sokağa çıkma yasağı gibi temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan uygulamalara son verilmesi insani talebimizi bildiriyoruz."