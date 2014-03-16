Türk Tabipler Birliği: Başbakan'ın duygu durumundan endişe duyuyoruz

Türk Tabipler Birliği, internet sayfasından yaptığı basın duyurusunda "bizler hekimiz, insanın bin bir ruh halini, bin bir duygu durumunu biliriz. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın duygu durumundan endişe duyuyoruz. Fevkâlâde endişe duyuyoruz. Kendisi, çevresi, ülkemiz adına endişe duyuyoruz." dedi.

Türk Tabipler Birliği'nin "Başbakan Erdoğan'ın duygu durumundan endişeliyiz" başlıklı duyurusu şöyle:

“Gezi olaylarını faiz lobisi çıkardı.”

“Dolmabahçe Camii’nde içki içtiler.”

“Benim başörtülü bacılarıma saldırdılar.”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişi’nden bu yana kullandığı ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı dili hekimler olarak kaygıyla izliyoruz.

Dün Gaziantep Mitingi’nde Berkin Elvan’la ilgili söylediklerini dinlediğimizde ise dehşete kapıldık.

Normal de hiç kimse çocuklarını kaybetmiş iki aileyi karşı karşıya getirmeye çalışmaz.

Normal de hiç kimse ekmek almaya giderken polis tarafından başından vurulan, 269 gün ölümle pençeleştikten sonra hayatını kaybeden 15 yaşındaki bir çocuğu terörist ilan etmez.

Normal de hiç kimse oyun çağında öldürülen bir çocuğun mezarına konan oyuncak misketleri “demir bilye” olarak çarpıtmaz.

Normal de hiç kimse daha iki gün önce evlâdını toprağa vermiş bir anneyi miting meydanında yuhalatmaz.

Bizler hekimiz.

İnsanın bin bir ruh halini, bin bir duygu durumunu biliriz.

Başbakan Erdoğan’ın duygu durumundan endişe duyuyoruz.

Fevkâlâde endişe duyuyoruz.

Kendisi, çevresi, ülkemiz adına endişe duyuyoruz.

Endişemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.