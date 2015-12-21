Türk sürücüler trafikte en çok flört edenler arasında

Toplam 1.5 milyon adet araçla dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olan LeasePlan’in global düzeyde yayınlanan uzun dönem araç kiralama sürücüleri anketi açıklandı. Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre ABD, Avustralya’nın yanı sıra Avrupa ülkelerinin de dâhil olduğu 17 ülkede araç kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilen ankete göre, Türkiye ‘en kötü sürücüler’ sınıfına girmezken, Türk sürücüler trafik sıkıştığında en ‘flörtöz’ sürücüler arasında yer alıyor.

Sürüş esnasında telefonla konuşma ilk sıradaki eylem olarak dikkat çekerken, Türkiye sürüş esnasında mesajlaşma ve sosyal medya kullanımının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Türk sürücüler en flörtözler arasında yer alıyor

LeasePlan’in ‘Trafik sıkıştığında diğer otomobil kullanıcılarıyla flört eder misiniz?’ sorusuna Türkiye’de anket katılımcılarının yüzde 12 ‘bazen’, yüzde 83 ise ‘asla’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 5’i ‘sadece bir kez oldu’ açıklamasını yaparken bu konuda ‘daima’ yanıtını veren yüzde 1’lik de bir kesim bulunuyor. Global ankette Türk sürücüler ise en flörtözler arasında yer alıyor. Araştırmanın ortalaması yüzde 17 iken Türkiye’de bu oran yüzde 27’ye çıkıyor. Hollanda ise yüzde 35 ile araştırmanın en flörtözü durumunda. Ankette ‘En kötü sürücüler hangi ülke vatandaşıdır?’ sorusuna verilen yanıt ise yüzde 13 ile İtalyan sürücüler oldu. İkinci sırada yüzde 6 ile Fransa, üçüncü sırada yüzde 5 ile Romanya var. Yunanistan ve Polonya yüzde 4’er ile dördüncü ve beşinci sırada. Yani Türkiye ilk 5’te yer almıyor.

Mesaj kaygılı sürüşler

Türkiye’de sürücülerin yüzde 81’i sürüş sırasında birden çok şey yapıyor. Sürücülerin yüzde 69’u telefonla konuştuğunu belirtiyor. Bir şey yiyip içmek, mesajlaşmak, sigara içmek, sosyal medya ile ilgilenmek, okumak, makyaj yapmak da sürüş esnasında diğer ilginç araç içi faaliyetler arasında yer alıyor. Sürüş esnasında mesajlaşma veya sosyal medya kullanımı ortalaması yüzde 19. Türkiye’de ise yüzde 22 ile ortalamanın üzerinde. Bu oran yüzde 30 ile en fazla Danimarka’da.