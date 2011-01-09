-TÜRK SPORUNUN 2010 KARNESİ ANKARA (A.A) - 09.01.2011 - Türk sporu 2010 yılında atletizmden, basketbola, güreşten, haltere, atıcılıktan, masa tenisine kadar birçok branşta gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada büyük başarılara imza attı. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, federasyonların geçtiğimiz yıl uluslararası arenada elde ettikleri başarılar ile kazandıkları madalyalar baz alınarak yapılan değerlendirmede, 2010 yılının en başarılı federasyonları olarak basketbol, atletizm, masa tenisi, atıcılık, judo, güreş, halter, yüzme, tenis, eskrim, cimnastik ve hentbol gösterildi. GSGM verilerine göre federasyonlar ve elde ettikleri başarılar şöyle: Türkiye'de düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Amerika ile final oynayan ve dünya ikinciliğini elde eden 12 Dev Adam adlarını tarihe altın harflerle yazdırırken, İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli yarışında Avrupa şampiyonu olan Nevin yanıt da Türkiye adına bu alanda bir ilke imza attı. Tarihinde uluslararası alanda hiçbir başarısı olmayan masa tenisinde ise Melek Hu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Şampiyonasında üçüncülüğü elde ederek, bu alanda Türkiye'ye büyük bir başarı kazandırdı. İzmir'de düzenlenen Atıcılık Dünya Kupası'nda Oğuzhan Tüzün'ün tüm rakiplerini geride bırakarak, altın madalya kazanması, bir diğer ilk oldu. -ANTALYA'NIN UĞURU- Büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Antalya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk sporcuların 15 madalya kazanması, bayanlarda Nurcan Taylan'ın ise dünya rekoru kırarak, birincilik kürsüsüne çıkmasının ardından, Dünya Judo Takımlar Şampiyonasında bayan milli takımının dünya üçüncüsü olması ise bu kenti Türk sporcularının uğuru yaptı. Aynı şampiyonada erkek milli takımının beşinciliği kazanması Türk judosunun geleceğinin emin ellerde ve iyi yolda olduğunun sinyali olurken, Selçuk Çebi'nin grekoromen güreşte kilosunda Moskova'da dünya birincisi olarak kürsüye çıkması bir yıl önce Danimarka'da elde ettiği aynı başarının tesadüfi olmadığını gösterdi. -PİSTLERDE FIRTINA GİBİ ESEN TÜRK- Büyük başarılara imza atarak adını tüm dünyaya duyuran milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da Süpersport Şampiyonasını zirvede tamamlayarak, hem kendisini, hem de branşını 2011 yılına başarıyla taşıdı. 2010 yılı karnesi iyi olan bir diğer branş ise yüzme oldu. Genç yüzücü Ediz Yıldırımer'in Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest stilde altın madalya alması Türk spor tarihinde ilkler arasında yerini aldı. Teniste Marsel İlhan ise WTA Dünya sıralamasında 32 sıra birden atlayarak yılı 91. sıra tamamlayarak, branşını sırtlayan isim oldu. Takım sporlarında da 2010 yılında Türkiye başarıya doydu. Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı Katar'da düzenlenen Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıkarak, Türk voleyboluna 2010 yılında büyük başarı kazandırdı. 2010 yılı karnesi iyi olan federasyonlardan birisi de eskrim. Avrupa Yıldızlar Circuit Turnuvasında altın madalya elde eden milli eskrimci Burak Babaoğlu, büyük bir başarıya imza attı. Dünya Kupası'nda denge ve atlama beygirinde 2 gümüş madalya birden kazanan genç cimnastikçi Damla Göksu, bu alanda 2010 yılının en başarılı sporcusu unvanını elde ederken, Uluslararası Boğaziçi Artistik Cimnastik Turnuvası'nda Türk sporcular 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronz, 17. Uluslararası Ritmik Cimnastik İzmir Turnuvası'nda ise 5 altın, 6 gümüş, 2 bronz madalya ile Türk cimnastiğini zirveye taşıdılar. -HENTBOL DA BİR İLK PEŞİNDE- Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazanan Bayan Hentbol Milli Takımı, Avrupa grubu eleme maçlarını namağlup ilk sırada tamamlayarak, play-off maçları oynamaya hak kazandı. Hentbol Bayan Milli Takımı 4-5 Haziran 2011 tarihinde yapılacak play-off karşılaşmalarında başarılı olması durumunda Brezilya'da yapılacak olan Dünya Bayanlar Hentbol Şampiyonası'na katılarak, Türk spor tarihinde bir ilke imza atmış olacak.