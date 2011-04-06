-TÜRK SPORCULARDAN 3 DÜNYA REKORU ANTALYA (A.A) - 05.04.2011 - Antalya'da bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen IBSA Görme Engeliler Dünya oyunlarında bayanlarda Türk sporcular 3 dünya rekoru kırdı. Kemer Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Rusya 8 dünya rekoru kırarken, Ukrayna 4, Türkiye 3 ve Japonya 2 dünya rekorunun sahibi oldu. Dünya rekorları şöyle: 48 kilo: Sevda Kalafat Jr. Squat 55 kilo (Türkiye), 75 kilo: Bircan Şimşek Jr.Squat 87,5 kilo (Türkiye) 67,5 kilo: Ayten Özyürek Open Deadlift 155 kilo (Türkiye) 48 kilo: Olga Chaikovska Open Deadlift 125 kilo (Ukrayna) 48 kilo: Larisa Malyspkina Open Squat 100 kilo (Rusya) 52 kilo: Olena Mazurova Jr. Bench 62,5 kilo (Ukrayna) 52 kilo: Marina Ermakova Jr.Bench 67,5 kilo (Rusya) 120 kilo: Marina Ermakova Jr. Deadlift 120 kilo(Rusya) 67.5 kilo: Elena Korotkova Open Squat 137,5 kilo: Svetlana Ahmetova Open Bench 82,5 kilo (Rusya) 75 kiloda Svetlana Ahmetova (Rusya) Master 1 (40-49 Yaş) Squat 145 ve Deadlift 145 kilo iki dünya rekoru kırarken 60 kiloda Rus Evgena Tshakilova JR Deadlif'te 130 kiloyla dünya rekorunun sahibi oldu. 60 kiloda ise Halyna Halinska (Ukrayna) Master 2 (50-59) Squat 137,5 ve Bench Deadlift'te 160 kiloyla iki dünya rekoru, 82,5 kiloda da Japon Vanessa Murby Open Squat 140 ve Deadlift'te 166,5 kiloyla iki dünya rekoru kırdı. -1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ, 2 BRONZ MADALYA- Atletizm müsabakalarında da Türk sporcular bir altın, bir gümüş, iki bronz madalya kazandı. Müsabakalarda, yüksek atlamada Ömer Saraçoğlu altın, Emre Yaylacı gümüş madalya kazanırken, 400 metre koşuda Gamze Şahin ve 800 metre koşuda Sümeyya Özcan gümüş madalya kazanarak Ay-Yıldızlı bayrağı göndere çektirdi. Müsabakalarda alınan sonuçlara göre: T11 400 metre erkekler koşuda, Armando Jose Sayova 0.53.07 dereceyle birinci, Hichim Fellahi 0.55.07 dereceyle ikinci, Santos Octavio 0.55.20 dereceyle üçüncü oldu T12+T13 400 metre bayanlar koşusunda Svetlana Makeeva 1.02.81 derecesiyle altın, Anna Duzikowska 1.07.48 dereceyle gümüş, Türk sporcu Gamze Şahin ise 1.21.46 dereceyle bronz madalyayı kazandı. T11 bayanlar 400 metre koşuda ise Yunan Paraskevi Kantza 1.05.60 dereceyle altın, İrene Suarez 1.07.87 dereceyle gümüş, Çinli Yu Ting Pan 1.16.27 dereceyle bronz madalya sahibi oldu. T11 bayanlar 800 metre koşuda Miroslova Sedlackova 2.41.25 dereceyle altın, Zakia Torch 2.41.79 dereceyle gümüş, Sümeyya Özcan 2.57.53 derece ile gümüş madalya kazandı. T11+T12+T13 5 bin metre koşuda Tunuslu Somaya Bousald 17.46.00 derece ile altın, Rus Elena Pautova 17.50.36 derece ile gümüş, Rus Rima Batalova 19.32.67 dereceyle gümüş madalya kazandı. Yüksek atlama dalında ise Ömer Saraçoğlu 1.40 metre ile altın, Emre Yaylacı 1.28 metre atlayarak gümüş ve Uchida Katsuhisa 1.25 metre atlayarak bronz madalya aldı.