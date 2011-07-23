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Kültür-Sanat

Türk sopranodan dünya çapında başarı

Samsun Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Seda Ortaç, dokuzuncusu düzenlenen “G.Martinelli - A. Pertile Uluslararası Şan Yarışması”nda büyük ödülü kazandı.

23 Temmuz 2011 03:00

T24 - Samsun Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Seda Ortaç, dokuzuncusu düzenlenen “G.Martinelli - A. Pertile Uluslararası Şan Yarışması”nda büyük ödülü kazandı.




Samsun Devlet Opera ve Balesi solistlerinden soprano Seda Ortaç, İtalya’nın Padova kentinde bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “G.Martinelli - A. Pertile Uluslararası Şan Yarışması”nda büyük ödülü kazandı. Ortaç, birinci turda Abigaille (Nabucco), yarıfinalde Lady Macbeth, finalde ise Turandot (Inquesta Reggia) aryalarını söyleyerek birincilik ödülüne değer görüldü.

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