Türk şoförleri 1 saat içinde serbest bırakılacak

Musul’da kaçırılan TIR şoförlerinden biri, kendilerini rehin tutan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının kendilerine bir saat içinde serbest bırakılacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Hürriyet.com.tr'den İpek Yezdani'nin haberine şöyle; Musul’un güneyinde Geyara’da Türk şirketine ait bir termik santralde rehin tutulan ve can güvenliği nedeniyle ismini açıklayamadığımız TIR şoförü, saat 17.15 sularında yaptığı telefon görüşmesinde, 11 TIR şoförünün IŞİD militanları tarafından elleri zincirlenerek başka bir yere götürüldüklerini, kendisinin de aralarında bulunduğu 20 kişinin ise termik santralde tutulduklarını anlattı. IŞİD militanlarının kendilerine “Hazırlıklı olun, hiçbir harekette bulunmayın, 1 saat sonra sizi serbest bırakacağız” dediklerini aktaran şoför, şöyle devam etti:

“Dün sabah ilk yük boşaltmaya başladığımızda makineli tüfeklerle burayı bastılar. Bazılarımız tankerlerin içine saklandı. 11 kişiyi alıp gittiler, etrafımızda burayı sarmış bir şekilde bekleyen 60-70 silahlı IŞİD üyesi var. Az önce gelip 'Rahat olun, 1 saat sonra serbest kalacaksınız' dediler. Biz de bunu üzerine araçların başına geldik. Elleri zincirlenip başka bir yere götürülen 11 arkadaşımız vardı, şimdi onları bekliyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah sözlerini tutarlar” dedi.

Şu saate kadar kaçırılan Tır şoförleri serbest bırakılmadı.