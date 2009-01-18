Türk siyasetinde 'cücük' doktrini

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde MHP’yi “yavru muhalefet” diye niteleyince son zamanlarda zaten biraz gergin ve sert çıkışlarıyla dikkat çeken Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tepesi iyice attı.



MHP kurmayları, Erdoğan’ın “yavru” nitelemesini nükleer savaşa davet olarak gördüler.

MHP, Erdoğan’a ilk yanıtını partinin genel başkan yardımcısı Oktay Vural üzerinden verdi. Vural, TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyerek, Erdoğan için “densiz”, “kasnağından kopmuş” , “yabancı beslemesi” , “Damat Tayyip” gibi oldukça ağır sıfatlar kullandı.



Vural, Erdoğan’a ayrıca “MHP hakkında kullandığın her sıfat misliyle iade edilecektir” dedi.

MHP, ertesi günü NATO’nun esnek mukabele doktrini gibi AKP’ye karşı eşiği bir aşama daha yükseltti ve bu kez devreye Bahçeli girdi. Bahçeli, geçen perşembe Antalya’da yaptığı konuşmada “yavru” nitelemesine yanıtını şu şekilde verdi:



“Buradaki Türkmenlerin ifadesiyle söylüyorum, sen 40 yıllık MHP’ye ’yavru muhalefet’ diyorsan, sense tamamen iktidarında dahi cücük olarak ifade edilirsin. Bugünün cücüğü, 40 yıldır Türk siyasi hayatında güzide bir yeri olan Bozkurt’a ’yavru muhalefet’ diyor. Hadi şuradan. Yavru kelimesini herkes kullanır ama cücük kelimesini bilen bilir.”

Bahçeli, “cücük” benzetmesiyle Erdoğan’a hangi mesajı vermişti?



Bunun için Türk Dil Kurumu’nun “cücük” için verdiği karşılıklara bakalım:1.Tomurcuk. 2.Soğan, marul gibi. katmerli bitkilerin en iç bölümü. 3.Bir şeyin küçüğü veya onu andıran bir parçası. 4.(Halk ağzında) Kümes hayvanlarının yavrusu, civciv, kuş yavrusu.

Bahçeli’nin, bu karşılıklardan birini mi, yoksa hepsi mi kastettiği Türk siyasetinin yeni bilinmezleri arasına girmiş durumda.

