-TÜRK ŞİRKETİNDEN TÜRKMENİSTAN'A ÇÖL PAZARI AŞKABAT (A.A) - 16.02.2011 - Toplam 1 milyon metrekarelik alanıyla, dünyanın en büyük açık pazarlarından birisi olan Türkmenistan'ın ünlü Çöl Pazarı, Türk inşaat şirketlerinden Genç Çelikler İnşaat tarafından yeniden kuruldu. Başkent Aşkabat'ın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki Çöl Pazarı, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından hizmete açıldı. Açılış törenine Bakanlar Kurulu üyeleri, Aşkabat Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ile birlikte diplomatik misyon şefleri, Genç Çelikler Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ufuk Çelik ve vatandaşlar katıldı. Genç Çelikler İnşaat tarafından yaklaşık 152 milyon dolara inşa edilen ve ülkenin en önemli ticari ve tarihi simgesi sayılan Çöl Pazarı'nın yeni tesislerini gezen Gurbanguli Berdimuhamedov, pazardaki dükkanları ve tezgahları gezerek pazarcılarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar eski çöl pazarının iklim şartları dolayısıyla zorlukları olduğunu belirtirken, açılan yeni tesislerden memnuniyetlerini ifade ettiler. "Altın Asır Gündogar Pazarı" adı ile açılan yeni tesislerden oldukça memnun kalan Berdimuhamedov, şirket yöneticisi Ahmet Çelik'e teşekkürlerini iletirken, söz konusu pazarlardan ülkenin diğer 4 eyaletinde de kurmasını istedi. Toplam 1 milyon metrekare alan üzerine kurulan Çöl Pazarında irili-ufaklı 2 bin 56 dükkan ve 16 adet bölümde 5 binin üzerinde tezgah bulunuyor. Yaklaşık 152 milyon dolara 32 ayda tamamlanan dev ticaret kompleksinde 220 bin metrekarelik kısmı dükkanlar, 270 bin metrekarelik kısmı otopark ve yollar teşkil ediyor. En az 7 bin kişiye de iş imkanı sağlaması beklenen bu proje kapsamında 1 idari bina, 1 otel, 2 adet iş merkezi, dev bir otoparkın yanısıra modern bir mezbaha, çok sayıda lokanta ve kafeterya, bankalar, laboratuvar, sağlık merkezi, eczane ve polis merkezi de halka hizmet vermeye başladı. Aşkabat'ın tüm et ihtiyacını karşılayacak 21400 m2'lik dev mezbahanın tamamı ise Türkiye’de imal edildi. Günlük kapasitesi 500 büyükbaş hayvan, 1000 küçükbaş hayvan, 1000 tavuk olan kesimhane Türkmenistan’da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Farklı sektörlerden ürünlerin satılacağı ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çeken pazarda tekstil, elektronik, halı, altın, mobilya, mutfak ve ev gereçleri, beyaz eşya, tarım ürünleri, gıda, meyve-sebze, et-balık ürünleri ile oto pazarları yer alacak. Ayrıca pazar için soğuk hava depoları ile birlikte yük araçları için özel otopark ve depolar da inşa edildi. Diğer alışveriş merkezlerine ve pazarlara göre daha ucuz olması ve ürün çeşitliliği sebebiyle Aşkabat dışından ve çevre eyaletlerden de Türkmenler alışveriş için Çöl Pazar’ını tercih ediyor. Ayrıca Altın Asır Doğu Pazarında, her birinin alanı 21.400 m2 olan 2 adet otomobil pazarı bulunurken, 1130 araçlık ve 80 adet otobüs kapasiteli otopark bulunuyor. Eski yerinde, yani çölün ortasında, haftada sadece 2 gün açık olan ve mesai saatleri tamamen çöl ikliminin sürprizlerine göre değişen ve aylık yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Çöl Pazarı, yeni yerinde artık haftada 7 gün açık olacak. Basın mensuplarına proje hakkında bilgi veren Genç Çelikler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ufuk Çelik ''Çöl Pazarı bizim için çok önemli bir proje ve başlangıçtı. Türkmenistan için bu kadar önemli bir yeri yeniden inşa etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük emek verdiğimiz bu proje bizim Türkmenistan’da ilk projemiz olmasına rağmen hem bizim hem de Türkmen halkına tam hizmet etmesi nedeniyle en önemli proje olmuştur. Önümüzdeki dönem yepyeni projelere imza atmayı hedefliyoruz'' dedi -ÇÖL PAZARI TARİHİ- Türkmenistan’da ticaretin kalbinin attığı ve 200 yıllık geçmişiyle tarihi bir simge olma özelliğine sahip Çöl Pazarı, her ay 1 milyon kişinin ziyaret ettiği bölgenin en büyük ticaret merkezi konumunda bulunuyor. 1800’lü yıllarda Karakum çölünün ortasında kurulan pazar halk arasında Türk vatandaşları ve yabancı turistler tarafından ‘Çöl Pazarı’ olarak bilinirken, yerli halk 'oldukça kalabalık' anlamına gelen 'Cıgıldık' ismini kullanıyor. Çevre ülkelerden de büyük ilgi gören bir yapıya sahip olan pazar, kurulmaya başlandığı günden beri Türkmenistan’ın simgesi ve ticaret merkezi olarak görülüyor. El işinden elektroniğe, el halısından gıdaya kadar her şeyin satıldığı, Türkmen halkının dışında, yakın yakın ülkelerin de alışveriş için tercih ettiği Çöl Pazarı turistlerin de mutlaka ziyaret ettiği bir yer olarak dikkat çekiyor.