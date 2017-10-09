Türk şirketin yaptığı AVM yandı; 3 bin kişi tahliye edildi

Rusya’nın başkenti Moskova’nın en büyük alışveriş merkezlerinden ‘Sindika’da akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm AVM’yi sardı. Üç kişinin yaralandığı yangında yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Sindika, 2014 yılında bir Türk inşaat firması tarafından inşa edilmişti.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, alışveriş merkezinin birkaç noktasında aynı anda yangın çıktığını tespit etti.

55 bin metrekarelik alana kurulan ve 1200 dükkân bulunan Sindika’da yaşanan facia, ‘asrın yangını’ olarak anılmaya başlandı.

Üç kişinin yaralandığı yangında yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Hasarın yaklaşık 406 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.