T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk şirketin yaptığı AVM yandı; 3 bin kişi tahliye edildi

Hasarın yaklaşık 406 milyon lira olduğu tahmin ediliyor

09 Ekim 2017 05:14

Rusya’nın başkenti Moskova’nın en büyük alışveriş merkezlerinden ‘Sindika’da akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm AVM’yi sardı. Üç kişinin yaralandığı yangında yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. Yaklaşık 10 dakika içinde olay yerine gelen itfaiye uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. 

Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre, Sindika, 2014 yılında bir Türk inşaat firması tarafından inşa edilmişti.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, alışveriş merkezinin birkaç noktasında aynı anda yangın çıktığını tespit etti.

55 bin metrekarelik alana kurulan ve 1200 dükkân bulunan Sindika’da yaşanan facia, ‘asrın yangını’ olarak anılmaya başlandı. 

Üç kişinin yaralandığı yangında yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

Hasarın yaklaşık 406 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

ETİKETLER

türkiyetürkrusyarusavm400 milyon3 bin kişi tahliye3 ölü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24