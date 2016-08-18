Türk sinemasının usta yönetmenleri Toronto'da

Türkiye sinemasının usta yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu ve Zeki Demirkubuz'un merakla beklenen son filmleri ‘Tereddüt’ ve ‘Kor’, dünya galasını Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapıyor.

CNN Türk'ün haberine göre, Zeki Demirkubuz son filmi Kor, 8-18 Eylül tarihleri arasında Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenecek Toronto Film Festivali’nin Contemporary World Cinema (Çağdaş Dünya Sineması) bölümünde gösterilecek.

Kor’un çekimleri 2015 Şubat ve Mart aylarında, başta Eyüp-Güzeltepe olmak üzere İstanbul’un değişik semtlerinde gerçekleştirildi.

Önemli rolleri Taner Birsel, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, İştar Gökseven, Talha Yayıkçı, Dolunay Soysert ve Çağlar Çorumlu’nun paylaştığı, Türkiye-Almanya ortak yapımı filmin post-prodüksiyon çalışmaları Almanya’da yapıldı.

Kor'un konusu şöyle:

"Kocası Cemal yaşadığı çöküşün ardından, bir iş için gittiği Romanya’da tutuklanınca acilen ameliyat olması gereken hasta çocuğuyla bir başına kalan Emine, elişi aldığı atölyede kocasının eski patronu Ziya ile karşılaşır. Ziya bir zamanlar çok hoşlandığı ama Cemal’i seçip onunla evlenen genç kadının ve çocuğunun durumunu öğrenince kayıtsız kalmaz.

Cemal aylar sonra İstanbul’a döndüğünde her şey beklediğinden iyi görünmektedir. Emine konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır, çocuğu sağlıklıdır. Ancak, tesadüfen bulduğu kabarık hastane faturası, Ziya’nın çocuğunu ameliyat ettirdiğini öğrenmesine ve Emine’nin bunu gizlediğinin ortaya çıkmasına neden olur. Başına gelenlerden Ziya’yı sorumlu tutup ondan nefret eden ve Emine’yi deli gibi kıskanmakta olan Cemal, altında başka korkular taşıdığı bu sert ve acımasız durumla yüzleşmeyi mi yoksa görmezden gelmeyi mi seçecektir?"

Yeşim Ustaoğlu’ndan ‘Tereddüt’

Yeşim Ustaoğlu’nun ‘Tereddüt’ filmi ise 8-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Çağdaş Dünya Sineması bölümünde gösterilecek.

Ustaoğlu’nun senaryosunu yazdığı ve yönettiği film, bir Karadeniz kasabasında yolları kesişen aynı ama farklı iki genç kadının birbirlerine çarpan ve dönüşen hayatlarını konu alıyor. Filmde Funda Eryiğit ve Ecem Uzun başrolleri paylaşıyor.