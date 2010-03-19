'Türk sineması 3-4 yılda dünya sineması olacak'

T24 - 'Serseri Mayınlar' adlı son filminin galası yarın Gaziantep'te yapılacak olan yönetmen Ferzan Özpetek, Türk sinemasının iyi bir gelişme içinde olduğunu söyledi.



Gaziantep Üniversitesince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Ferzan Özpetek ile Sinema Sohbeti''nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özpetek, geçen yıl kenti ziyaretinde, insanların ilgisinden çok etkilendiğini, bunun için son filmi ''Serseri Mayınlar''ın galasını Gaziantep'te yapacaklarını belirtti.



İtalya'da yaşayan, Türk ve İtalyan vatandaşı Özpetek, Avrupa'da gösterimde olan ''Serseri Mayınlar''ın beğenildiğini ifade etti.



Özpetek, şöyle konuştu:





Cem Yılmaz'ı beğeniyorum



Türk sinemasını iyi buluyorum. Öncelikle dizayn ve estetikte iyi bir gelişme içinde ve çok ilerde buluyorum. Yavuz Turgul, Nuri Bilge Ceylan gibi beğendiğim yönetmenler var. Oyuncu olarak Cem Yılmaz'ı, Yılmaz Erdoğan'ı çok severim. Türk sineması 3-4 yıl içinde dünya sineması olacak, bunu hissediyorum''





'Eşcinsel kelimesini ayrımcı buluyorum'



aca yer verdiğinin belirtilmesi ve nedeninin sorulması'' üzerine Özpetek, ''Eşcinsel kelimesini çok ayrımcı buluyorum ve o sözcüğü hiç sevmiyorum. Ben hayatı anlatıyorum, hayatımda olanları anlatıyorum. Hayatta o da var'' dedi.





'Serseri mayınlar'



''Serseri Mayınlar'' filmiyle izleyicileri biraz eğlendirmek, kendisini de mutlu edecek bir şeyler anlatmak istediğini belirten Özpetek, şunları kaydetti:



''Son filmimde biraz eğleneyim dedim. Mutlu olacağım bir şeyler anlatayım dedim. Ben bu filmimde fıkra anlatır gibi bir şeyler anlatıyorum ama içine bir şeyler de koyuyorum. Ben içimden geleni yapıyorum, hoşuma gideni yapıyorum. Özellikle bu filmimde bunu yaptım. Kimin ne söyleyeceğine aldırmadım, istediğimi yaptım. Şimdi kendi kendime iyi ki yaptın Ferzan, iyi ki içinden geldiği gibi yaptın Ferzan diyorum.''





