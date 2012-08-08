T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk 'Şimşek'i havalandı

İnsansız hava aracı 'Şimşek', ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

08 Ağustos 2012 23:06

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), geliştirdiği Yüksek Hızlı Hedef İnsansız Hava Aracı (İHA) “Şimşek”in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

TUSAŞ'dan yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos'ta yapılan ilk uçuşta, hidrolik fırlatıcı kullanılarak kalkış, meydan turu ve paraşüt sistemi kullanılarak iniş yapılması aşamalarının planlamaya uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.
 
“Şimşek” Projesi'nin TUSAŞ'ın öz kaynakları, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) katkısı ile 2009 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklamada, “Şimşek”in genel özelliklerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
 
“Hava Aracı üzerinde bulunan akustik sistem sayesinde, kendisine ateşlenen silahlara olan mesafe bilgisi Yer Kontrol İstasyonu'na gerçek zamanlı olarak aktarılıyor ve bu yolla atış eğitiminin başarımı takip edilebiliyor. Araç gerekli durumlarda gözle takibini kolaylaştırmak için İz Dumanı Sistemi ve kendisine atılan silahları yanıltmak için de 'Karşı Tedbir Atım Sistemi' bulunuyor ve bu sistemler Yer Kontrol İstasyonu'ndan kontrol edilebiliniyor. Hidrolik fırlatıcı ile piste ihtiyaç duymadan karadan veya gemi platformlarından kalkış yapabilen araç, vurulmadığı durumlarda tekrar kullanılabilmesi için paraşüt ile karaya veya denize inebiliyor.”
 

ETİKETLER

şimşekiha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24