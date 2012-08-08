Türk 'Şimşek'i havalandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), geliştirdiği Yüksek Hızlı Hedef İnsansız Hava Aracı (İHA) “Şimşek”in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirildi.

TUSAŞ'dan yapılan yazılı açıklamada, 4 Ağustos'ta yapılan ilk uçuşta, hidrolik fırlatıcı kullanılarak kalkış, meydan turu ve paraşüt sistemi kullanılarak iniş yapılması aşamalarının planlamaya uygun şekilde tamamlandığı belirtildi.

“Şimşek” Projesi'nin TUSAŞ'ın öz kaynakları, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) katkısı ile 2009 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklamada, “Şimşek”in genel özelliklerine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

“Hava Aracı üzerinde bulunan akustik sistem sayesinde, kendisine ateşlenen silahlara olan mesafe bilgisi Yer Kontrol İstasyonu'na gerçek zamanlı olarak aktarılıyor ve bu yolla atış eğitiminin başarımı takip edilebiliyor. Araç gerekli durumlarda gözle takibini kolaylaştırmak için İz Dumanı Sistemi ve kendisine atılan silahları yanıltmak için de 'Karşı Tedbir Atım Sistemi' bulunuyor ve bu sistemler Yer Kontrol İstasyonu'ndan kontrol edilebiliniyor. Hidrolik fırlatıcı ile piste ihtiyaç duymadan karadan veya gemi platformlarından kalkış yapabilen araç, vurulmadığı durumlarda tekrar kullanılabilmesi için paraşüt ile karaya veya denize inebiliyor.”