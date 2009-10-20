Türk: Savaşta kahraman, kazanan, kaybeden olmaz

ABD'den PKK açıklaması

Savaşta kahraman olmaz

Kesinti hayal kırıklığı yaratır

Güvenlik güçleri çok hassastı

Türk, PKK'lıların serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, "Bu önemli. Barışçıl bir sürecin gelişmesi için belki de ilk adım. Bütün arzumuz, ortak akılla bu süreci götürme çabalarının ortaya çıkmasıdır. Medyada bazı tartışmalar oluyor ve bu gelişi zafer, yenilgi, kazanım şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Bunlar yanlış, yapılan barışa katkı için atılan ilk adımdır. Daha fazla ortak akıl ve diyalogla, yılların acılarını ortadan kaldırabiliriz" dedi. NTV'nin haberine göre, Türk, PKK'lıların gelişi sırasında ve sonrasında bölge halkının tutumuyla ilgili olarak da, "Büyük bir heyecan, coşku ve umut vardı. Herkes sanki, bu süreç bitecek ve yeni bir barış süreci gelecek havası içindeydi. Bunu çok iyi görmek lazım. İnsanlar, barış umudu doğduğu için heyecan, arzu, istek ve barışı sahiplenme duygusunu sergiliyor. Bu durumu, insanların gelecekle ilgili umutları arttı şeklinde değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.Türk, 'PKK'lılar kahraman gibi karşılandı' yorumlarıyla ilgili, "Bu şekilde düşünmek doğru değil. Savaşta kahraman, kazanan, kaybeden olmaz. Yapılanın, bunun bir süreç olduğu mantığının ortaya çıkması için verilen mesajlar olarak değerlendirilmesi gerekir. Belki bu adım daha olumlu bir sürecin gelişmesine katkı sağlar ve sancılı zamanları geride bırakırız. Biz olaya, halkların kardeşiliğini tesis edecek, ortak yaşamı güzelleştirecek bir mantıkla bakıyoruz" şeklinde konuştu.Ahmet Türk, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile gün içinde hassas olunması konusunda bir görüşmeleri olmadığını belirterek, "Ama daha önce konuşmuştuk. Biz de bu hassasiyeti gösteriyoruz. Televizyonlara da yansıdı belki; süreci disiplin içinde yürütmeye çalıştık. Her zaman bu tür kalabalıkları kontrol etmek mümkün olmasa da şu saate kadar olumsuz bir şey yaşanmadı. Bu mutluluk vericidir" dedi.Bundan sonra yapılacaklar ve serbest bırakılan PKK'lıların Ankara'ya davet edilip edilmediği konusunda, "Ben Ankara'ya döneceğim ve bizim davet gibi bir planımız yok. Ancak artık serbest ve normal vatandaştırlar. Gelirlerse gelirler ve grup toplantısında katılırlar" diyen Ahmet Türk, bundan sonraki adımlarla ilgili olarak da, "Bu sürecin sürdürülmesi gerekir ve kesintiye uğrarsa hayal kırıklığı yaratır. Demokratik açılım ve Kürt açılımına parti olarak güçlü şekilde destek vermeye çalışacağız. Bize düşen görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.DTP Genel Başkanı, güvenlik güçlerinin PKK'lılara tavrıyla gili olarak da, "Çok olumluydu. Herkes büyük bir hassasiyet içindeydi. Bu durum hallkımıza da umut veriyor. Devletin hassas davranması önemliydi. Biz de 2-3 gün öncesinden itibaren disiplin konusunda çaba gösterdik" derken, akşam saatlerinde sona eren MGK toplantısının sonuç bildirisinde demokratik açılım yer almayıp terörle mücadeleye vurgu yapılması konusunda ise şunları söyledi:"MGK'da tartışılan konuların boyutlarını bilemiyorum. Ama sonuç olarak, seçilmiş bir hükümet ve onun ortaya koymuş olduğu program vardır. Ve bunlar bir günde çözülecek sorunlar değil. Sabur, meşakat ve adım adım ilerlemek gerekir."Ahmet Türk, yarın Diyarbakır'da bir miting yapılacağını ve ardından da Ankara'ya geçeceklerini söyledi.