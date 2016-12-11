Türk savaş uçaklarının El Bab'a attığı bildiriden: Zafer Allah'ın izni ile yakındır

Türk savaş uçaklarının, IŞİD'in elinde bulunan Suriye'nin El Bab bölgesi ve civarında halka Arapça bildiri attığı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, "Şeytana hizmet eden DEAŞ terör örgütünün sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bize yardımcı olun ve bizler topraklarınızı bu hainlerden temizleyene kadar zarar görmemeleri için sevdiklerinizi en kısa sürede güvenli bölgelere taşıyın. Zafer Allah’ın izni ile yakındır" dendi.

TSK en son El Bab ile Menbiç arasındaki karayolunun kapandığını duyurmuştu

Bildiride şöyle deniliyor:

“Bismillahirrahmanirrahim

Değerli, aziz El Bab halkı

Şeytana hizmet eden DEAŞ terör örgütünün sizleri kullanmasına izin vermeyin. Sizlerin özgürlük ve refahı için hayatını ortaya koyan Özgür Suriye Ordusu ve kardeşlerine her zamankapısını açan Türkiye Cumhuriyeti, topraklarınıza huzuru ve güveni getirmek için tüm gücüyle dostane çaba göstermektedir. Bize yardımcı olun ve bizler topraklarınızı bu hainlerden temizleyene kadar zarar görmemeleri için sevdiklerinizi en kısa sürede güvenli bölgelere taşıyın. Zafer Allah’ın izni ile yakındır.

Allah’ın selamı ve desteği üzerinize olsun.”