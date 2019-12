-TÜRK ŞARAPLARI FİRST CLASS İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Wines of Turkey'in (WOT), 7 üretici ile birlikte katıldığı Almanya'daki ProWein Fuarı'ndan başarılı sonuçlar çıkardığı bildirildi. WOT'tan yapılan yazılı açıklamada, ProWein Fuarı'nda, Doluca, Kavaklıdere, Kayra, Kocabağ, Pamukkale, Sevilen ve Vinkara'nın yer aldığı WOT standının büyük ilgi gördüğü ifade edildi. Fuara katılarak WOT standına gelen Lufthansa yetkililerinin, yaptıkları tadımlardan sonra hem business hem de first class için değerlendirip ön elemeden geçirerek 4 Türk şarabını seçtiği belirtilen açıklamada, şaraplarla ilgili ihale sürecinin önümüzdeki aylarda sonuçlanacağı bildirildi. Wines of Turkey Direktörü Taner Öğütoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, fuardaki en önemli gelişmenin Lufthansa yetkilileri tarafından 4 Türk şarabının seçilmesi olduğunu kaydetti. Öğütoğlu, sektörde yer alan herkesin el ele aynı amaç için çalıştığında Türk şarabının kısa sürede çok daha iyi yerlere taşınabileceğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi: ''Aldığımız sonuçlara baktığımızda doğru işler yaptığımızı daha da iyi anlıyoruz. Şaraplarımızın kalitesi her geçen yıl daha da artacak ve böylece tüm dünyada kaliteyle anılır bir marka haline gelecek. Çalışmalarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son bir yılda Almanya ve Avusturya'dan iki büyük gazeteci grubunu Türkiye'ye davet ederek tadım aktiviteleri yaptık, üretim alanlarını ve bağları gezdirdik. Bu çabaların bu sonuçta büyük rolü oldu. İletişim konusunda başladığımız maraton bütün hızıyla sürecek. Önümüzdeki mayıs ve haziran aylarında da Londra ve Bordo'da yapılacak şarap fuarlarında önemli etkinlikler düzenleyeceğiz.''