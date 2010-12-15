-TÜRK ŞARAPLARI CNN INTERNATIONAL'DE WASHINGTON (A.A) - 15.12.2010 - ABD'nin CNN International televizyon kanalının bu ay Türkiye'ye ayırdığı "i-List" programında bu kez de Türk şarapları tanıtıldı. Programda Kırklareli'ndeki Arcadia bağlarının sahibi Zeynep Arca Şallıel ile bağları gezen kanalın sunucusu Zain Verjee, buradan, şarapların üretildiği imalathaneye kadar Türk şaraplarının üretim safhalarını ve sadece Türk şaraplarının servis edildiği İstanbul'daki bir şarap butiğini ekranlara taşıdı. Verjee, Türkiye denilince akla daha çok Rakı ve Rize çayının geldiğine ama Türk şaraplarının da uluslararası şarap endüstrisinde önemli bir konuma ulaşmaya başladığına dikkati çekerek, bugün Türkiye'de 350'den fazla farklı türde şarabın üretildiğini söyledi. Şallıel'in de, kendi bağındaki yeni hasattandan büyük heyecan duyduğunu ve şarap konusunda "Türkiye'nin geleceğine kadeh kaldırmak" istediğini belirten Verjee, daha çeşitli şarap üretiminin daha çok tüketici anlamına geldiğine işaret ederek, bu alanda sağladığı ilerlemeyle Türkiye'yi şarap üretiminde güçlü bir geleceğin beklediğini kaydetti. Programda Şallıel, şarap üretimi konusunda Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele, uygun iklim ve toprak koşullarına ve geleneğe dikkat çekti. Türk şaraplarına Almanya ve Belçika gibi ülkelerden talepler geldiğine değinen Şallıel, bu konudaki iş sahasının büyüdüğünü ve Türkiye'nin sayıya değil, kaliteye odaklandığını söyledi. Türkiye'deki şarap endüstrisinin karşılaştığı en büyük sorunun özel tüketim vergisi olduğunu da ifade eden Şallıel, bunun üstesinden gelmenin şarap üreticilerin önündeki en büyük zorluklardan birini oluşturduğunu belirtti. Programda, İstanbul'daki şarap butiklerinin sayısının da arttığına dikkati çeken sunucu Verjee, sadece Türk şaraplarını satan ve servis eden Sensus adlı şarap butiğini tanıttı. Verjee'nin röportaj yaptığı butiğin müdürü Ercüment İz, amaçlarının yerli sanayiyi canlandırmak, yerel şarap ve üzümleri teşvik etmek ve geliştirmek olduğunu kaydetti. Verjee, Zeynep Arca Şallıel ve Türkiye'deki diğer 150 şarap üreticisinin bundan ilham aldığını ifade ederken, Şallıel de, şarap üretiminde durumun daha da iyiye gideceği beklentisini dile getirerek, "Çünkü çok ciddi yatırımcılar, iyi şarap imal etmek için çok ciddi girişimler var" dedi.